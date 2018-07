Blues, Soul, Psichedelia. A Parco Schuster Fulvio Tomaino Band, Lucy Soul Band ed Animals Pink Floyd

Parco Schuster Via Ostiense 182, Roma / Basilica di San Paolo, ore 21.30

Blues, Soul, Psichedelia: oltre al Rome Celtic Festival l’11 luglio e i Tarantolati di Tricarico il 14 luglio, a Parco Schuster dal 10 al 13 luglio arrivano anche tre appuntamenti completamente gratuiti e in grado di far spaziare il pubblico tra le sonorità più raffinate con Fulvio Tomaino Band (10 luglio), Lucy Soul Band (12 luglio) e Animals Pink Floyd (13 luglio).





La rivista americana “Living Blues” per due anni consecutivi nel 2003 e 2004 lo ha decretato miglior cantante europeo: Fulvio Tomaino, in concerto a Parco Schuster il 10 luglio, dalla voce potente e raffinata, possiede una tecnica vocale di rara efficacia. Nella sua carriera ha collaborato con una lunga schiera di musicisti, tra cui Bobby Kimball (Toto), Hiram Bullock, Frank McComb, Mario Biondi, Fabio Concato, Ron, José Feliciano. Nel gennaio 2008 viene scelto per duettare con Bobby Kimball, leggendario cantante dei Toto, e registrano insieme un il brano “IVTOTO” canzone tributo alla storica band Usa.

Trascinante, vulcanica, inimitabile, il 12 luglio a Parco Schuster sbarca la “Lucy Soul Band” per il concerto “A Soul Experience”, un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica soul col talento straordinario di Lucy Campeti, per un repertorio vastissimo che andrà, alternando classici del soul a brani contemporanei, da Ann Peblees ad Anastacia, da Wilson Picket a Lenny Kravitz.

Accesa dalla scintilla di Aretha Franklin e Stevie Wonder e cresciuta attraverso il Gospel, lo Spiritual, il Funk e il Rhythm & Blues l’artista completa italo-dominicana può vantare collaborazioni con numerosissimi artisti italiani e stranieri, tra i quali Martha High (storica corista di James Brown), Ricky Bailey dei Delegation, Francesco De Gregori, Marco Mengoni, Mario Biondi, Valerio Scanu, Checco Zalone, Vadim Eilenkrig, Amii Stewart.

Una formazione di otto elementi ( Voce, Piano, Chitarra, Basso, Batteria, Sax, Tromba,Trombone) accompagnerà i virtuosismi canori di Lucy Campeti in un viaggio memorabile che sarà “A Soul Experience”, un’avvolgente e seducente avventura nella cornice verde di Parco Schuster.

Un’immersione nei suoni, nelle luci, nei colori e nelle emozioni dei Pink Floyd sarà il concerto degli Animals Pink Floyd il 13 luglio a Parco Schuster.

Sacrificio, dedizione, passione sono gli elementi distintivi della pur breve storia degli Animals Pink Floyd, che suggerisce emozionanti riflessioni sulla capacità di quattro artisti romani di imporsi con successo sulla scena musicale capitolina e nazionale. Nel proposito di offrire un fedelissimo tributo alla band pilastro della storia della musica mondiale, gli Animals Pink Floyd si espandono fino agli attuali dieci elementi. A partire dal primo spettacolo al Cross roads di Roma del 20 febbraio 2016 la band registra ovunque il tutto esaurito, intraprendendo tour in giro per l’Italia.

Il giorno prima del concerto dei Pink Floyd a Roma, gli Animals Pink Floyd si esibiranno nella splendida location di Parco Schuster con l’entusiasmo che li contraddistingue, in onore degli amanti della band inglese e degli intenditori di buona musica di tutte le età.

Info: www.parcoschuster.it

Ingresso gratuito, Parco Schuster Via Ostiense 182, Roma / Basilica di San Paolo