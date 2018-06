Qbeta feat. Jah Sazzah: “Melina” in radio e nei digital store

Oggi esce nei digital store e in radio “Melina”, nuovo singolo dei Qbeta con la partecipazione di Jah Sazzah: un’allegra cumbia in stile musicale sudamericano rielaborato in versione Qbeta/Jah Sazzah, che con i rispettivi progetti lavorano ad una contaminazione culturale che parte dalla Sicilia per fare il giro del mondo.

Il brano, che anticipa il prossimo disco in uscita nel 2019 e che sarà accompagnato dal videoclip in uscita a breve su YouTube (regia di Cristian Bonatesta e prodotto da Lemov Studio) “si affaccia alla finestra del semplice vivere – racconta Peppe Cubeta -. Un luogo dove il canto e la danza alimentano i sogni a volte assopiti da una frenetica rincorsa ad un mondo spesso troppo veloce. ‘Mia dolce Melina Ritorna a sognare come sai fare tu. Cambia la nota, sciogli i capelli, togli le scarpe e vai… Baila ora, baila mora, una Cumbia, Siciliana’.