PARCO SCHUSTER, dal 29 giugno al 10 agosto 21.000 metri quadrati di musica, libri, cultura, sport e appuntamenti

James Senese e Napoli centrale, Roy Paci, Patty Pravo, Almamegretta e Africa Unite, Nina Zilli, The City of Rome Celtic Festival – The Dublin Legends, Planet Funk, Toquinho e molti altri

21.000 metri quadrati di musica, libri, cultura, sport e appuntamenti con doppio palco e un ricco palinsesto live: questa è la prima edizione di Parco Schuster, uno spazio a 360 gradi che dal 29 giugno al 10 agosto porterà nel cuore di Ostiense artisti del calibro di James Senese e Napoli centrale (4 luglio), Roy Paci (17 luglio), Patty Pravo (18 luglio), Almamegretta e Africa Unite (23 luglio), Nina Zilli (25 luglio), The City of Rome Celtic Festival – The Dublin Legends (11 luglio), Planet Funk (26 luglio), Toquinho (30 luglio) e poi GRA – Grandi Romani Autori + Lallo Circosta e i Fusi Orari (29 giugno), Greg & The Frigidaires (2 luglio), Emilio Stella (3 luglio), Lucy Campeti Soul Band (5 luglio), MacBeth Opera Rock (6 luglio), Franco Micalizzi & Big Bubbling Band (9 luglio), Fulvio Tomaino Band (10 luglio), Animals Pink Floyd (13 luglio), Swing Valley Band (15 luglio), The Night Blue Explotion – Zac Harmon / John Luise Walker (19 luglio), Rino Gaetano Band (20 luglio), Rocky Horror Erotic Dream (28 luglio) e tanti altri in via di definizione.





Un viaggio nella musica che va dai due massimi esponenti italiani del reggae e del dub, Africa Unite e Almamegretta, alle sonorità brasiliane di Toquinho, dal jazz rock popolare di James Senese e Napoli Centrale all’elettronica dei Planet Funk, dal carisma di Patty Pravo ai ritmi travolgenti di Roy Paci, dal rock comico di Greg & The Frigidaires fino ad arrivare ad autentiche serate evento come quella che vedrà protagonisti i The Dubliners per “The City of Rome Celtic Festival – The Dublin Legends”.

Tra grandi nomi e nuove leve, nel segno della qualità e di una proposta sempre originale, Parco Schuster diventerà uno spazio verde a due passi dal centro di Roma che ospiterà concerti, street food, ristoranti, presentazioni di libri e dibattiti culturali, beach volley, ping-pong, biliardini e tanto altro, articolando un’offerta differenziata per i diversi pubblici e i loro diversi interessi.

Parco Schuster non è solo musica: 4.100 mq sono dedicati esclusivamente allo spazio ristoro, nel quale vivere il parco con tutti i comfort dell’estate, insieme a un’area relax attrezzata di bar e bistrot, tavolini e sedute per bere una birra in compagnia, tra i calcio balilla e i ping-pong, o godersi una cena all’aria aperta.

Protagoniste a Parco Schuster saranno anche piccole e medie case editrici con presentazioni di libri e dibattiti pubblici, con una forte presenza del fumetto e delle graphic novel, ultima tendenza letteraria capace di attirare il grande pubblico e di educare quello poco avvezzo alla lettura.

Inoltre, ogni domenica a Parco Schuster spazio allo swing con una lezione gratuita del maestro e Dj Emanuele Margiotta, che con il suo entusiasmo sarà felice di insegnare le combinazioni di passi più note, ritmo e postura per poter ballare in pista davvero con tutti. Dopo la lezione si continuerà a ballare in compagnia di band. Si parte da domenica 1 luglio con l’orchestra jazz-manouche, reunion dei principali esponenti romani del genere, ideata da Piji in omaggio al personaggio inventato da Woody Allen: 8 musicisti uniti dalla musica di Django e di Emmet Ray restituiranno l’energia e la meraviglia di uno swing che travolgerà il pubblico di Parco Schuster.

Nel parco già vissuto da sportivi, sono previsti inoltre 2.000 metri quadri di area sport e fitness ad accesso giornaliero o mensile.

Parco Schuster: un evento completo, un ritrovo quotidiano che accompagna romani e turisti durante tutto l’arco della giornata dal 29 giugno al 10 agosto.

PROGRAMMA:

29/06/2018 GRA – Grandi Romani Autori + Lallo Circosta e i fusi orari

30/06/2018 Cristiano Micalizzi & Friends

02/07/2018 Greg & The Frigidaires

03/07/2018 Emilio Stella

04/07/2018 James Senese Napoli Centrale

05/07/2018 Lucy Campeti Soul Band

06/07/2018 MacBeth Opera Lirica

09/07/2018 Franco Micalizzi & Big Bubbling Band

10/07/2018 Fulvio Tomaino Band

11/07/2018 The City of Rome Celtic Festival – The Dublin Legends

13/07/2018 Animals Pink Floyd

15/07/2018 Swing Valley band

17/07/2018 Roy paci

18/07/2018 Patty Pravo

19/07/2018 The Night Blue Explotion – Zac Harmon / John Luise Walker

20/07/2018 Rino Gaetano Band

23/07/2018 Almamegretta e Africa unite

25/07/2018 Nina Zilli

26/07/2018 Planet Funk

28/07/2018 Rocky Horror Erotic Dream

30/07/2018 Toquinho

Info: www.parcoschuster.it Prevendite oooh.events, prezzi tra 0 a 30 euro, Parco Schuster Via Ostiense 182, Roma / Basilica di San Paolo