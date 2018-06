LA CITTÀ INCANTATA, Finale e premiazioni del Progetto Scuola ABC con gli studenti degli Istituti Superiori di Roma e del Lazio

Con Luca Raffaelli e Rita Petruccioli, a seguire incontro con Sergio Staino. 9 giugno 2018, ore 11.00 Piazza San Donato – Civita di Bagnoregio (VT)

Si concluderà il 9 giugno – alle ore 11.00 a Civita di Bagnoregio, in Piazza San Donato, in occasione di La Città Incantata-Meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo – l’omonimo Progetto Scuola ABC che, promosso da Regione Lazio e Roma Capitale, ha visto gli studenti degli istituti superiori di Roma e del Lazio confrontarsi con i grandi esperti del fumetto in un percorso scolastico che li ha portati a scoprire da vicino lungometraggi come Akira di Katsuhiro Ôtomo, Walt Disney e L’Italia. Una Storia d’Amore di Marco Spagnoli e il fumetto di In Grande Stile in mostra a WeGIL con opere che vanno da Zerocalcare a Davide Toffolo, da Tuono Pettinato a Leo Ortolani e moltissimi altri.





Saranno presenti e interverranno: Francesco Bigiotti – Sindaco di Bagnoregio, Luciano Sovena – Presidente Roma Lazio Film Commission, Giovanna Pugliese – coordinatrice Progetto ABC, Luca Raffaelli, Rita Petruccioli.

La Città Incantata è stato uno stimolante percorso sperimentale sui fumetti, l’illustrazione, la street art, il graphic novel e il cinema d’animazione, ovvero quelle forme di comunicazione, immortali e universali, in grado di raccontare il presente e immaginare il futuro e che, grazie al loro impatto comunicativo, hanno in questo momento un forte potenziale di espansione nella loro dimensione culturale, comunicativa e anche lavorativa.

Accompagnati e guidati da Luca Raffaelli e Rita Petruccioli, gli studenti, insieme agli incontri, si sono cimentati nella vera e propria creazione di un fumetto e i migliori lavori saranno premiati ed esposti durante La Città Incantata – Meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo, che si svolgerà l’8, 9 e 10 giugno a Civita di Bagnoregio (VT) promosso dalla Regione Lazio con il Progetto ABC Arte Bellezza Cultura, in collaborazione con Comune di Bagnoregio, Roma Lazio Film Commission, LAZIOcrea, ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio: 72 ore di incontri con 50 animatori, registi, sceneggiatori, designer, street artist, storyboarder, coloristi da tutto il mondo con Peter Lord, Sergio Staino, Fusako Yusaki, Candy Kugel, Lillo Petrolo, e con un evento particolare in ricordo della giornalista Ilaria Alpi e uno speciale focus sulle artiste italiane, dalla storia del Carosello fino alle nuove e recenti tendenze.

Dopo le premiazioni i ragazzi assisteranno all’incontro con Sergio Staino, il fumettista, vignettista e regista italiano, nonché una delle matite satiriche più note d’Italia, con “La matita oltre il buio” proporrà un racconto dal lieto finale su come un artista che vede sempre meno possa comunque continuare a disegnare.

Dislocato tra piazze, vicoli, strade, case e giardini privati aperti per l’occasione, il Meeting prenderà il via venerdì 8 giugno alle ore 17.00 e terminerà alle 13.30 di domenica 10 giugno: un appuntamento unico sulla scena italiana ed europea, giunto alla sua quarta edizione, che si svolge a Civita di Bagnoregio, il borgo di origine etrusca candidato a diventare Patrimonio dell’Umanità sotto l’egida dell’Unesco.

La Città Incantata è un’iniziativa promossa dalla Regione Lazio con Roma Capitale nell’ambito del POR-FSE Lazio 2014-2020/Asse III – Istruzione e Formazione/Obiettivo Specifico 10.1 e ideata e curata dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura, si rivolge alle scuole superiori di Roma e del Lazio.