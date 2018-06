Addio Fobia, fuori il nuovo singolo del progetto rap vicentino DNrimA

I DNrimA sono una formazione rap vicentina, composta dai fratelli Alem Toniazzo (1989), in arte JlemJ, e Christian Toniazzo (1997), in arte HellName. Da sempre ispirati dalla musica rap, principalmente da artisti come Articolo 31, Eminem, Caparezza e Salmo, hanno scelto il nome del progetto per fotografare il legame fraterno (DNA) e l’amore per la musica rap (rima).

Cominciano a scrivere le prime rime nel 2016, debuttando l’anno successivo con il singolo Paga Paga (prod. G-Tune), dove raccontano con rabbia e voglia di rivalsa le difficoltà e le battaglie quotidiane che ognuno di noi è costretto giornalmente ad affrontare.

A inizio 2018 pubblicano Nemmeno se Costretto, sempre con la produzione di G-Tune, che apre l’orizzonte musicale della band a sonorità più melodiche sempre però con un testo dal contenuto riflessivo.

L’ultimo singolo dal titolo Addio Fobia esce nel mese di giugno. Il brano si presenta composto di tre parti: nella prima si percepisce la personificazione della fobia stessa che si rivolge a chi la subisce; nella seconda la fobia si rende conto di tutto ciò che ha fatto; infine nella terza la persona che prima subiva riesce a ribellarsi e trionfare sulla paura. Anche in questo caso i beat sono confezionati dal producer milanese G-Tune. Il videoclip, dal chiaro tributo allo stile di Salmo, è caratterizzato da uno stile macabro quasi horror. Nelle immagini firmate da Maria Todesco scorrono notturni, alternati al cantato dei fratelli Toniazzo avvolti da luci e ombre con un marcato make up che richiama le maschere di uno scenario dell’atmosfera inquietante.

La formazione ha in cantiere nuovi testi e nuove produzioni, in lavorazione per completare il debut album di prossima pubblicazione.