A La Città Incantata 2018: “Dedicato ad Ilaria Alpi”, incontro con gli autori

Civita di Bagnoregio (VT)

8 – 10 giugno 2018





Sab. 9 giugno, ore 17.00 – Dedicato a “Ilaria Alpi” con Marco Rizzo, sceneggiatore del libro a fumetti “Ilaria Alpi. Il prezzo della verità”, Marco Giolo, autore del film d’animazione “Somalia 94” e del giornalista Maurizio Torrealta

Promosso dalla Regione Lazio con il Progetto ABC Arte Bellezza Cultura in collaborazione con Comune di Bagnoregio, Roma Lazio Film Commission, LAZIOcrea, ATCL

e con la direzione artistica di Luca Raffaelli

Fumetto e attualità, il disegno per raccontare la storia: in occasione di La Città Incantata 2018 – Meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo promosso dalla Regione Lazio con il Progetto ABC Arte Bellezza Cultura, in collaborazione con Comune di Bagnoregio, Roma Lazio Film Commission, LAZIOcrea, ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, sabato 9 giugno, alle ore 17.00 a Piazza San Donato, a Civita di Bagnoregio ci sarà un incontro speciale in ricordo di Ilaria Alpi con il giornalista Maurizio Torrealta, Marco Rizzo, sceneggiatore del libro a fumetti “Ilaria Alpi. Il prezzo della verità” e Marco Giolo, autore del film d’animazione “Somalia 94”.

Un esempio di come l’animazione e il fumetto possano raccontare l’attualità e la memoria condivisa e un’occasione unica per far conoscere alle nuove generazioni un capitolo importante del giornalismo italiano con le parole e le immagini di chi ha scelto la matita e l’animazione per raccontarlo.

Mogadiscio, 20 marzo 1994. Ilaria Alpi e Miran Hrovatin vengono uccisi da un commando somalo con colpi di kalashnikov alla testa, si trovavano in Somalia dal 12 marzo.

Marco Rizzo e Francesco Ripoli in “Ilaria Alpi. Il prezzo della verità” ricostruiscono gli ultimi giorni di vita di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin: il traffico di armi, i rifiuti tossici nocivi e i traffici illeciti, Somalia94 – Il caso Ilaria Alpi è un mediometraggio animato del 2017 scritto, prodotto e diretto dall’animatore Marco Giolo, ispirato agli stessi tragici fatti. Distribuito in Italia da Dynit il 29 marzo 2017, il film detiene il primato come cartone animato più lungo interamente realizzato da una singola persona. L’opera fa riflettere sul coraggio dei due giornalisti, sul traffico di rifiuti nei paesi del terzo mondo, sugli interessi economici legati alle guerre nel mondo.

Con 50 ospiti da tutto il mondo tra animatori, registi, sceneggiatori, designer, street artist, storyboarder, coloristi, grafici con uno speciale focus sulle donne – con le artiste che hanno segnato la storia e le giovani promesse – con personaggi del calibro di Sergio Staino, Peter Lord, Fusako Yusaki e Francesca Ferrario, l’8, 9 e 10 giugno a Civita di Bagnoregio (VT) torna La Città Incantata 2018 – Meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo promosso dalla Regione Lazio con il Progetto ABC Arte Bellezza Cultura, in collaborazione con Comune di Bagnoregio, Roma Lazio Film Commission, LAZIOcrea, ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio.

Dislocato tra piazze, vicoli, strade, case e giardini privati aperti per l’occasione, il Meeting prenderà il via venerdì 8 giugno alle ore 17.00 e terminerà alle 13.30 di domenica 10 giugno: 72 ore di incontri, rassegne, proiezioni, esposizioni, workshop, a ingresso libero, durante le quali i visitatori potranno partecipare in maniera attiva e interattiva interfacciandosi con i disegnatori ospiti de La città incantata.

Tra i tanti ospiti ad alternarsi l’8, 9 e 10 giugno 2018 anche: Alberto Corradi, Alessandro Bilotta, Candy Kugel, Dario Moccia, Francesco Moriconi, Giancarlo Caracuzzo, Giuseppe Squillaci, Lorenzo Terranera, Dr. Pira, Lucia Biagi, Maicol&Mirco, Marco Corona, Marco Giolo, Marco Rizzo, Mauro Carraro, Michelangelo Fornaro, Pier Luigi Gaspa, Simona Binni, Squaz (Pasquale Todisco), Stefano Argentero, Stefano Disegni, Vincenzo Filosa, Virginio Vona… e tanti altri.

Info e programma su: http://www.regione.lazio.it/rl/lacittaincantata/ – www.facebook.com/civitalacittaincanta