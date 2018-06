LA CITTÀ INCANTATA 2018, IV Meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo

72 ore di incontri con 50 animatori, registi, sceneggiatori, designer, street artist, storyboarder, coloristi da tutto il mondo con Peter Lord, Sergio Staino, Fusako Yusaki, Candy Kugel, Lillo Petrolo, un evento in ricordo di Ilaria Alpi e uno speciale focus sulle artiste italiane dalla storia del Carosello alle nuove tendenze

Promosso dalla Regione Lazio con il Progetto ABC Arte Bellezza Cultura in collaborazione con Comune di Bagnoregio, Roma Lazio Film Commission, LAZIOcrea, ATCL

e con la direzione artistica di Luca Raffaelli





Con 50 ospiti da tutto il mondo tra animatori, registi, sceneggiatori, designer, street artist, storyboarder, coloristi, grafici con uno speciale focus sulle donne – con le artiste che hanno segnato la storia e le giovani promesse – con personaggi del calibro di Sergio Staino, Peter Lord, Fusako Yusaki e Francesca Ferrario, l’8, 9 e 10 giugno a Civita di Bagnoregio (VT) torna La Città Incantata 2018 – Meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo promosso dalla Regione Lazio con il Progetto ABC Arte Bellezza Cultura, in collaborazione con Comune di Bagnoregio, Roma Lazio Film Commission, LAZIOcrea, ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio.

Dislocato tra piazze, vicoli, strade, case e giardini privati aperti per l’occasione, il Meeting prenderà il via venerdì 8 giugno alle ore 17.00 e terminerà alle 13.30 di domenica 10 giugno: 72 ore di incontri, rassegne, proiezioni, esposizioni, workshop, a ingresso libero, durante le quali i visitatori potranno partecipare in maniera attiva e interattiva interfacciandosi con i disegnatori ospiti de La città incantata.

Per il quarto anno consecutivo, lo scenario unico della cittadina candidata bene Unesco tornerà così a essere capitale dell’animazione mondiale con un appuntamento ormai collaudato, in grado di trasformare la nuvola sospesa di Civita di Bagnoregio in un regno abitato da artisti unici per raccontare la storia, conoscere il presente e scoprire le nuove tendenze.

Diretto da Luca Raffaelli, il Meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo 2018, per la prima volta ospiterà una vera e propria retrospettiva al femminile dove si potranno mettere a confronto Fusako Yusaki designer, artista e scultrice giapponese nota per i suoi lavori di animazione con la plastilina, nonchè storica “creatrice” di alcuni dei personaggi più amati del Carosello, la newyorchese Candy Kugel, pluripremiata autrice che porterà una sneak preview del suo ultimo film “I Candy”, fino all’italianissima Francesca Ferrario, animatrice di plastilina che ha lavorato con Peter Lord e promessa del cinema d’animazione del “passo uno“ nostrano, e Marta Gennari con Giulia Martinelli, le giovani autrici d’animazione del Centro Sperimentale di Cinematografia che hanno vinto l’EAA (European Animation Award) con il loro saggio di fine corso “Merlot”. E Lucia Bulgheroni, che con “Inanimate” ha vinto il terzo premio del miglior cortometraggio al festival di Cannes. Un viaggio nella produzione al femminile, dalla storia dell’animazione al contemporaneo, guardando al futuro con nuovi talenti e nuove promesse.

Tra i grandi ospiti attesi per il quarto Meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo 2018 ci sarà anche Peter Lord, regista e produttore cinematografico britannico, cofondatore della Aardman Animations, acclamata sia per i lungometraggi che per i cortometraggi, in particolare quelli con protagonisti il duo di pupazzi Wallace & Gromit. Con tre nomination ai Premi Oscar, nel 2013 come miglior film d’animazione per “Pirati! Briganti da strapazzo”, e prima, nel 1993 e nel 1997 come miglior cortometraggio d’animazione rispettivamente per “Adam” e “Wat’s Pig”, Peter Lord è inoltre coautore, coproduttore e regista di Galline in fuga (2000) tra i più riusciti film in stop-motion.

Dalla scena internazionale al contesto italiano, La Città Incantata 2018 – Meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo, dall’8 al 10 giugno 2018, sarà anche l’occasione per celebrare e ricordare una grande giornalista italiana con un evento unico dedicato a Ilaria Alpi, con il collega Maurizio Torrealta, Marco Rizzo, sceneggiatore del libro a fumetti “Ilaria Alpi. Il prezzo della verità” e Marco Giolo, autore del film d’animazione “Somalia 94”. Un esempio di come l’animazione e il fumetto possano raccontare l’attualità e la memoria condivisa.

Fumettista, vignettista e regista italiano, ospite dei tre giorni a Civita di Bagnoregio sarà anche una delle matite satiriche più note d’Italia, Sergio Staino che con “La matita oltre il buio” proporrà un racconto dal lieto finale su come un artista che vede sempre meno possa comunque continuare a disegnare.

Non solo animazione: La Città Incantata 2018 – Meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo, per la prima volta nel 2018, diventerà anche palcoscenico musicale con il concerto di Lillo e i Vagabondi con il suo “varietà musicale” nel segno della contaminazione tra musica, danza e comicità.

In occasione de “La Città Incantata – Meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo”, Roma Lazio Film Commission organizza “Meet my toon”, importante opportunità per designers, animators e cartoonists per incontrare Società di animazione. Sarà l’occasione per proporre i propri lavori e/o progetti futuri, per presentare la propria professionalità, valorizzare la propria creatività e farsi conoscere, in una cornice unica, da professionisti del settore quali: MAD, GRAPHILM, MUPI STUDIO, RAIBOW CGI, LYNX.

Tra i tanti ospiti ad alternarsi l’8, 9 e 10 giugno 2018 anche: Alberto Corradi, Alessandro Bilotta, Candy Kugel, Dario Moccia, Francesco Moriconi, Giancarlo Caracuzzo, Giuseppe Squillaci, Lorenzo Terranera, Luca Boschi, Lucia Biagi, Maicol&Mirco, Marco Corona, Marco Giolo, Marco Rizzo, Mauro Carraro, Michelangelo Fornaro, Pier Luigi Gaspa, Simona Binni, Squaz (Pasquale Todisco), Stefano Argentero, Stefano Disegni, Vincenzo Filosa, Virginio Vona… e tanti altri.

Per info: www.lacittàincantata.it