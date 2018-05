Torna Ginnika Expo, all’Ex Dogana di Roma, con 1500 sneakers di ogni epoca

La Storia della Moda, dello Sport e del Costume con 1500 sneakers di ogni epoca per raccontare la cultura urbana tra musica, sport, moda, vintage e tendenze. Un viaggio “a piedi” nella moda del Novecento, dal Giappone al Made in Italy

Sul palco live Ghemon, Rkomi, Gemello, Do Your Thang e il producer The Night Skinny

Ex Dogana, Viale dello Scalo S. Lorenzo, 10. Ore 12.00 fino a notte inoltrata #ginnika #ginnikaexpo #ginnikaposse #ginnika2018 @ginnika





Il 2 e 3 giugno torna per la quinta edizione Ginnika, la prima convention italiana dedicata alle sneaker e alla cultura urbana che negli anni è diventata un punto di riferimento per il pubblico europeo. Un format “pioniero” in Europa, un contenitore unico di cultura street a 360°: dalla sneaker expo ai tornei sportivi, dalle conferenze ai live show e djset, fino ad ospitare il più grande market italiano dedicato a sneaker e streetwear.

Tra le guest che hanno caratterizzato le passate edizioni spiccano i nomi di SBTG, Simian Mobile Disco, Stash, James Lavelle, Marco Materazzi e dei portabandiera della trap in Italia Sfera Ebbasta e Tedua.

Cuore dell’evento è la Sneaker Expo: Ginnika, grazie al proprio archivio storico di oltre 1500 paia di sneaker e materiale da collezione, può raccontare ed allestire un’esibizione unica nel suo genere. Grazie al supporto di Luigi Grottini, dello store Nomuri di Sanremo, l’esposizione vedrà in mostra modelli originali, materiale pubblicitario, supporti video e tanti pezzi d’archivio che vi faranno avere una panoramica completa della storia delle calzature sportive del ‘900.

Quest’anno tra gli ospiti della manifestazione spiccano Jeff Staple, creatore del marchio Staple Design; Bobbito Garcia che presenterà a Roma in esclusiva nazionale il suo nuovo documentario “Rock Rubber 45s”; Mark “SBTG” Ong che curerà in collaborazione con Vans un workshop sulla personalizzazione delle sneaker e porterà all’interno di Ginnika un pop-up del suo famoso SBTG Surplus Store; Wes Tyerman, direttore creativo di Mizuno, che racconterà la rinascita del brand giapponese.

Dalla scena internazionale al nostro paese, Ginnika 2018 presenterà un focus sul Made in Italy con Leo Colacicco (LC23), Alberto Pepe (Southfresh) e Jimmy Spinelli (State of Mind) che racconteranno al pubblico come fare impresa in Italia in un settore come quello dello streetwear. Inoltre, Daniele Valente di Sneakers76 svelerà come il suo sneaker store di Taranto sia diventato negli anni un punto di riferimento per gli sneakerhead di tutta Europa.

Sport e Musica: oltre ai DJ set che scandiranno le due giornate dell’evento, quest’anno sul palco di Ginnika si alterneranno con i loro live show Rkomi, Ghemon, Gemello, Do Your Thang e il producer The Night Skinny.

Un altro punto forte del programma di Ginnika è lo sport: se il torneo di Basket sarà sponsorizzato da Peak (marchio amato da diversi giocatori NBA), Andrew Howe (campione europeo e vice campione mondali di salto in lungo) si unirà al pubblico di Ginnika per un allenamento di crossfit ad alta intensità, senza dimenticare l’area skate dove sfidarsi a colpi di trick.

GLI OSPITI DI GINNIKA 2018

JEFF STAPLE

Nato a New York nel 1975 Jeff Staple è un creativo, stilista, scrittore, DJ e imprenditore a capo del marchio Staple Design. Dopo aver aperto e diretto il proprio negozio/galleria Reed Space, Staple ha curato progetti per Burton Snowboards, Converse, The Gap, HBO, Housing Works, Levi’s, LVMH, New Balance, New Museum of Contemporary Art, Nike, NYC&Co., Puma, Timberland, Uniqlo e molti altri. Nel 2003 la sua Nike SB Dunk “Pigeon” fu protagonista di una rivolta nel quartiere Lower East Side di New York: l’enorme attesa per l’uscita della sneaker fece accampare migliaia di giovani davanti il negozio, i quali diedero vita a disordini e rivolte pur riuscire ad acquistare l’ambito prodotto. Oggi Jeff è uno dei personaggi più illustri della scena street mondiale, nonché uno dei padri fondatori dell’interno movimento.

BOBBITO GARCIA

Nato a New York e conosciuto in tutto il mondo col nickname di Koolbob Love, Bobbito Garcia è l’acclamato autore del libro-manifesto Where’d You Get Those? NYC’s Sneaker Culture: 1960-1987. Giornalista al seguito dei NY Knicks e voce ufficiale del video game NBA Street prodotto dalla EA Sport, Garcia ha diretto i documentari Doin’It In The Park: Pick-Up Basketball, Stretch & Bobbito: Radio The Changed Lives (attualmente disponibile su Netflix) e l’imminente Rock Rubber 45s. Nel 2007 Nike ha prodotto una serie di Air Force 1 pensate e disegnate da Bobbito Garcia.

MARK SBTG ONG

Artista nativo di Singapore, SBTG si è distinto negli anni per i suoi lavori dove temi militari, stile horror e cultura punk si intrecciano tra loro dando un risultato dal fonte impatto visivo. Tra le sue collaborazioni più riuscite ci sono quelle con G-SHOCK, Nike, New Balance e Crep Protect. Nel 2009 SBTG realizzò per Nike le Dunk “Varsity Bones”, modello dedicato e prodotto in esclusiva per Kobe Bryant

RKOMI

Mirko Martorana, noto come RKOMI, è un giovane rapper milanese di straordinario talento tra i più apprezzati della nuova scuola rap italiana, in grado di mettere daccordo tutti nella scena odierna. A soli 23 anni, segnato da un percorso artistico assolutamente singolare ed intenso e sulla scia dello straordinario successo di alcuni singoli, Rkomi debutta con il suo primo album ufficiale “Io in Terra” uscito lo scorso 8 settembre su etichetta Thaurus/Universal Music.

GHEMON

Classe 1982 e originario di Avellino, Gianluca Valentino in arte Ghemon, è uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani. Negli anni ha saputo rinnovare il suo personalissimo stile, caratterizzato da temi profondi e rime molto curate sotto l’aspetto lessicale, che fanno di lui un artista a meta tra un cantautore e un rapper: un caso quasi unico all’interno dello scenario rap tricolore.

GEMELLO

Andrea Ambrogio in arte Gemello, è un artista a tutto tondo, infatti non è solo attivo nel mondo della musica ma anche in quella dell’arte essendo un pittore di fama internazionale. Membro del collettivo rap romano Truceklan dal 2004, Gemello vanta una lunga serie di collaborazioni con i più importanti artisti della scena hip hop italiana.

THE NIGHT SKINNY

Luca Pace, producer e sound engineering classe 1983, viene da Termoli, è milanese di adozione e il suo nome d’arte è The Night Skinny. Con il suo Eden Garden Studio ha dato vita ad alcuni dei lavori più interessanti del panorama nazionale: da Marracash a Tayone passando per Stokka & MadBuddy, Mecna, Ghemon, Ensi, Salmo Noyz Narcos e molti altri.

DO YOUR THANG

Nato nel 2013, Do Your Thang Records, prima di essere un’etichetta discografica, un collettivo, una progetto di vita è una famiglia. È il luogo dove poter esprimere la propria arte condividere le proprie passioni e i propri interessi. Gli artisti che abbracciano il collettivo hanno massima libertà di espressione, sposano e condivide a pieno il colore e il mood della famiglia Do Your Thang.

Ingresso diurno 5 euro.

www.facebook.com/ginnikasnkrexpo