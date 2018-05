Per LA CITTA’ INCANTATA: Walt Disney e l’Italia, una storia d’amore.

10 maggio 2018, Ore 9.30, WeGIL – Largo Ascianghi 5, Roma

Il 10 maggio ultimo appuntamento con il viaggio nei fumetti e nel cinema d’animazione proposto da La Città Incantata, Progetto Scuola ABC promosso da Regione Lazio e Roma Capitale. Protagonista dell’evento rivolto agli studenti degli istituti superiori di Roma e del Lazio sarà WALT DISNEY E L’ITALIA – UNA STORIA D’AMORE, un documentario a cura del giornalista e critico cinematografico Marco Spagnoli, che narra il legame speciale fra Walt Disney e l’Italia.





Le immagini di repertorio dell’Istituto Luce e della Cineteca RAI si mescolano alle testimonianze di cineasti, giornalisti, disegnatori, musicisti, stilisti, attori e attrici italiani, che nella loro vita e carriera hanno avvertito fortemente l’influenza dell’immaginario disneyano. Nel 2014 il Documentario era stato il preludio all’uscita nelle sale cinematografiche del film Disney Saving Mr. Banks e coglie tutte le sfumature della relazione esclusiva fra Walt Disney e il Bel Paese attraverso i ricordi e la voce di molti volti noti del mondo dello spettacolo accomunati dalla passione per i fumetti e per il cinema di Walt.

Dai “vecchi” ai nuovi appassionati, come coloro che il 10 maggio presso WeGIL, l’hub culturale aperto da Regione Lazio con ArtBonus e LazioCrea, assisteranno alla proiezione. Il film illustra come intere generazioni di italiani siano fortemente legate a Walt Disney, di come molti italiani abbiano perfino imparato a leggere con Topolino e di come l’immaginario disneyano sia profondamente radicato nella nostra cultura.

A presentare il Documentario saranno, insieme al regista Marco Spagnoli, Lia Gotti, Delegata di Produzione per The Walt Disney Company Italia e Oscar Cosulich, giornalista ed esperto di fumetti e cinema d’animazione che illustreranno ai giovani studenti una grande storia di successo, a dimostrazione che la creatività è “per tutti” e che inizia con un foglio e una matita.

Presente anche la fumettista e illustratrice Rita Petruccioli.

L’incontro con WALT DISNEY E L’ITALIA- UNA STORIA D’AMORE, prima della giornata finale e delle premiazioni, chiude il ciclo di speciali lezioni proposte nel 2018 da La Città Incantata dei Progetti Scuola ABC, percorso che dal 27 marzo 2018 ha portato gli studenti di Roma e del Lazio a scoprire la grandezza del fumetto e dell’animazione italiani e non solo, accompagnati da grandi artisti, registi ed esperti, in veste di inediti professori per un viaggio nelle immagini, nel racconto visivo e nell’animazione in grado di stimolare le nuove generazioni alla comprensione e alla produzione di progetti artistici legati all’illustrazione.

La Città Incantata è un’iniziativa promossa dalla Regione Lazio con Roma Capitale nell’ambito del POR-FSE Lazio 2014-2020/Asse III – Istruzione e Formazione/Obiettivo Specifico 10.1 e ideata e curata dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura, si rivolge alle scuole superiori di Roma e del Lazio.