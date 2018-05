Notte dei Musei: per orientarsi ecco la Mappa della Metro dei Musei con Giulia Sotto la Metro

Per muoversi e orientarsi meglio tra le tante attività offerte dalla Notte dei Musei del 19 maggio 2018, in maniera sostenibile e veloce, per non lasciarsi sfuggire neanche un appuntamento, arriva anche la Mappa dei Musei di Giulia Sotto la Metro che – come ormai da tradizione – segnala per ogni fermata metro l’attrazione, in questo caso il museo aperto, più vicino, per offrire a romani e non solo un modo alternativo e intelligente di vivere la città.

Per tutte le fermate metro, Giulia Sotto la Metro con la sua mappa – unita all’ironia che l’ha portata ad affermarsi tra i punti di riferimento della quotidianità capitolina degli utilizzatori di mezzi pubblici (e non solo) – propone a tutti gli utenti un vero e proprio percorso ragionato, per non usare la macchina, evitare lo stress da parcheggio e godersi a pieno uno degli eventi più attesi di questo maggio, La Notte dei Musei con i suoi oltre 50 spazi – tra musei civici e statali, università pubbliche e private, istituzioni italiane e straniere, altri siti espositivi e culturali – che aprono eccezionalmente al pubblico le proprie sedi dalle 20 fino alle 2 di notte (ultimo ingresso all’1) con spettacoli, mostre, eventi e iniziative speciali.





GIULIA SOTTO LA METRO Muoversi con i mezzi pubblici a Roma ogni giorno, per andare al lavoro e poi per tornare a casa, può diventare una routine stressante. Al viaggiatore che sappia ben guardare, però, l’itinerario potrebbe rivelarsi fonte di sorprese.

Le variabili sono infinite: da uno sciopero annunciato a un guasto imprevisto, da un furto sventato a un insolito incontro. Allo stesso tempo, però, una costante caratterizza ogni singolo viaggio: lo spirito della cittadinanza, una romanità verace e senza tempo, senza maschere o finzioni.

Ed è proprio di tutto questo che Giulia sotto la metro racconta: storie metropolitane, ciniche, scanzonate e realmente accadute; storie di cui chiunque, prima o poi, potrebbe diventare protagonista.

Dietro i racconti, le vignette e le rubriche di Giulia sotto la metro si nascondono: Giulia Soi, autrice televisiva e giornalista, ideatrice del personaggio, autrice dei contenuti e depositaria unica del marchio registrato; Cristina Schiavoni, illustratrice dei testi e delle vignette; Giuliano Pace, grafico e web designer.

Mappa scaricabile da: www.facebook.com/giuliasottolametrooriginale

Il sito ufficiale di Giulia sotto la metro è: www.giuliasoi.com