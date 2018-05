Nell’anno dei mondiali Ginokiello presenta il suo nuovo singolo “PELE’ 58′”

in radio il brano dedicato alla leggenda del calcio

Sono passati 60 anni dal giorno in cui il popolo brasiliano prese coscienza delle proprie potenzialità in campo; il gioco era passione, ma anche fonte di riscatto ai soprusi della schiavitù.

La Ginga esaltava il ritmo, la forza e la gioia, ma si era sopita dopo la cocente sconfitta casalinga nei mondiali del ’50. L’arrivò di un talentuoso diciasettenne portò il Brasile a salire sul tetto del Mondo per la prima volta.





Alessandro D’Elia in arte “Ginokiello” si appassiona alla musica da bambino iniziando a trascrivere brani di importanti cantautori italiani.

In seguito lo zio gli donò un amplificatore con stereo, con cui poteva cantare e registrare su cassetta audio; improvvisare su dei riddim Jamaicani e comporre le prime canzoni, che proponeva poi nelle piccole dance hall cittadine.

Trasferitosi in Veneto per lavoro, inizia a iscriversi a concorsi canori e conosce due musicisti che dirigevano lo ZZ studio di Preganziol.

Insieme a loro realizza il suo primo EP “Un Lungo Viaggio” (Dicembre 2014) prodotto dalla Ghiro Records di David Marchetti e costituito da 5 brani: Berlusconi, L’allegro Fantasma 2.0, La Missione, Un nuovo giorno e appunto Un Lungo viaggio.

L’EP ottiene un discreto riconoscimento dal pubblico e viene trasmesso da diverse radio.

L’artista continua a partecipare a vari concorsi canori, ottenendo negli ultimi anni svariati riconoscimenti, tra cui :

3° posto al concorso canoro di Trebaseleghe nel 2016 (Premio dell’originalità nel concorso Vota le Voci 2016);

Vincitore del talent Nazionale The Best 2017 sia sezione inediti che vincitore assoluto,

3° posto a Piove in Musica 2017 e classificato nei primi 30 alla selezione del Festivalshow 2017.

Nel 2018 esce il suo nuovo singolo “Pelé 58‘ ” con TRB rec.

