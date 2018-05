Il jazz mediterraneo di Stefania Patanè dal vivo all’Elegance Cafè Jazz Club

New Focus è un lavoro musicale ricco di composizioni inedite, in cui Stefania Patanè racconta se stessa e la sua terra attraverso le molteplici influenze del suo percorso artistico. Musiche intrise di ritmi e melodie mediterranee si fondono con armonie e groove di importazione afroamericana, mantenendo un forte legame con il jazz contemporaneo. I brani così concepiti sono espressione di un moto creativo intenso ed autentico, che attraversa il “profondo Sud” geografico ed interiore, in un mix di lingue siciliana, italiana ed inglese, intrecciate alla vocalità strumentale della cantautrice siciliana.

Stefania Patanè è cantante, compositrice e arrangiatrice. Si è formata attraverso lo studio del jazz e della bossa nova, sviluppando uno stile personale, strettamente legato alla tradizione del jazz e fortemente arricchito da influenze musicali contemporanee. Nata e cresciuta a Catania, vive attualmente a Roma.

Sul palco Stefania Patanè (voce), Seby Burgio (piano,tastiere) e Francesco De Rubeis (batteria,percussioni).

venerdì 1 giugno

Ore 21.30

Elegance Cafè Jazz Club

Via Francesco Carletti, 5 – Roma

Euro 15 (concerto e prima consumazione)

Infoline + 390657284458