“Più O Meno Per Sbaglio” é il nuovo EP di Giovanni Battistin nei Digital Stores dal 29 maggio

Giovanni Battistin è un giovane cantautore veneto che si è fatto notare con il suo LP di debutto “Nemmeno Per Sbaglio” , e da questo lavoro oggi estrae un EP molto ricco.

Fuori il 29 maggio in tutti i digital store “Più O Meno Per Sbaglio” comprenderà: un singolo con un video dal titolo “Amore & Psiche”, due Acustic Live Version di brani presenti nel precedente Lp, una brano inedito sempre in versione Acustic Live Session, e una Radio Edit di “Amore & Psiche”.

Il giovane Battistin ancora un volta ci sà intrigare con il suo connubio di jazz e indie pop e testi profondamente malinconici ed ironici , che sanno miscelare riferimenti colti con la realtà quotidiana di un ragazzo della sue età.

