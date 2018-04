Thema: online su YouTube il video de Il Nostro Giorno

E’ online su YouTube il video de “IL NOSTRO GIORNO”, primo singolo estratto dall’album d’esordio della band THEMA, in uscita a maggio.

“Il nostro giorno” è un inno che invita a vivere a pieno la vita, le proprie passioni ed emozioni senza aver paura degli ostacoli. Un messaggio di incoraggiamento rivolto a tutti coloro che sognano di raggiungere un obiettivo che sembra impossibile ma il “nuovo giorno” è alle porte per tutti, basta soltanto volerlo e rimboccarsi le maniche. La melodia del brano si caratterizza per una sonorità che rivela un mix tra il genere pop, rock e musica elettronica.





Protagonisti del video, regia di Antonio Zappadu, sono proprio i 4 musicisti, Thomas, Stefano, Mattia e Luca, insieme all’attrice Giorgia Soleri all’interno dello studio fotografico Cross Studio di Milano.

Il video del brano Il nostro giorno

«“Il nostro giorno” è un brano che descrive appieno la carica esplosiva del nostro gruppo – racconta Thomas Moschen, voce della band – Il testo, semplice e diretto, vuole essere un chiaro messaggio per tutti: il “proprio giorno” può arrivare in qualunque momento soprattutto se si vive con passione ciò che si fa. Il qualche modo il testo ricorda anche che, prima o poi, la ruota gira per tutti. Abbiamo voluto realizzare per questo brano un video semplice e spensierato, come d’altronde lo è il brano. Musicisti e fotomodella posano davanti all’obiettivo in maniera goliardica godendosi il loro giorno».

THEMA è una band milanese composta da 4 musicisti: Thomas Moschen (voce, piano, chitarra acustica), Stefano Parmigiani (chitarre, voce) Mattia Missaglia (basso), Luca Ferrara (batteria, percussioni e voce). Il gruppo si forma nel 2013 dopo un casuale incontro in un locale dell’hinterland milanese, dove Luca e Mattia notano Thomas durante una sua esibizione. I tre decidono di formare una loro band a cui successivamente si aggiunge Stefano dando vita ufficialmente ai Thema. Grazie all’incontro con i produttori Vladi Tosetto e Mamo Belleno e il manager Nicola Ferrara, il gruppo ha realizzato il suo primo Ep, dal titolo “Accendi la fantasia” (Edel Italy), attualmente disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming. L’Ep è stato anticipato in radio dai due singoli “Se ci stai” e “Accendo la fantasia”. Lo scorso anno la band si è esibita a Riccione per la finale di “Deejay on stage 2017”, evento estivo di Radio Deejay presentato da Rudy Zerbi e dedicato alla scoperta dei nuovi talenti della musica italiana, e si è classificata terza al Festival Show Giovani 2017, concorso del festival itinerante dell’estate italiana rivolto ai giovani emergenti, calcando il palco dell’Arena di Verona lo scorso 4 settembre. Inoltre, i Thema sono stati finalisti ad Area Sanremo ma sono stati eliminati ad un passo dalla selezione finale di Sanremo Giovani 2018.