Santii feat. Rejjie Snow, guarda il video di Outsider

Online il video di “OUTSIDER” feat. Rejjie Snow, il primo singolo che anticipa il nuovo album “S01” (Sugar), interamente scritto, prodotto, mixato e masterizzato da SANTII!

SANTII è il nome del neonato progetto artistico ideato da Miki e Alex, due artisti italiani che avevano collaborato insieme a diversi progetti, tra cui la band M+A (selezionata come una delle migliori novità del 2014 dal The Guardian). Come per le serie TV, si voleva che questo viaggio diventasse un universo capace di spaziare in una serialità senza perdere il proprio nucleo: SANTII!





Il singolo, che ha registrato oltre 30.000 stream su Spotify in un weekend, nasce dalla volontà di Santii di avere, tra gli altri del disco, un feat. con Rejjie Snow, artista la cui voce li ha incantati già dal suo primo ep. Tutto nasce da un semplice contatto su facebook, proprio nel periodo in cui Rejjie Snow era impegnato nella scrittura di “Dear Annie” e aveva appena firmato con 300 Entertainement (super label US Migos a Young Thug etc)».

Video Outsider

Nato in UK durante sessioni notturne di registrazione divise tra Tyleyard Studio (Mark Ronson) e Dean St. Studio, SANTII è un cantiere aperto, che ha come scopo quello di spaziare il più possibile tra generi e forme d’arte. Il nome del progetto, SANTII, verrà declinato diversamente nel tempo: come per le serie TV, si susseguiranno diverse stagioni. La parte musicale è una congiunzione di scene musicali e mondi musicali apparentemente diversi, ma attentamente gemellati dai due artisti: l’elettronica club europea e l’hip hop e R&B americano dall’altra. Tutto: scrittura, produzione, mix, visual e video è gestito fatto e diretto da SANTII, che non sarà solo un progetto musicale ma un entità che connetterà mondi diversi.

Miki – Age 26, Education BA Philosophy and Human Science.

Role: Singer, writing lyrics and music

Alex – Age 28, Education MA Graphic Design.

Role: Production and Mixing, writing music, graphics and video