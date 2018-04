Jesto: l’11 maggio esce il nuovo album del rapper romano

Inizia il conto alla rovescia per l’uscita del nuovo album del rapper romano JESTO, prevista l’11 maggio per l’etichetta Believe Digital!

Un disco che rappresenta l’inizio della rivoluzione artistica di un rapper nato tra le battle di freestyle più importanti, precursore dell’ondata trap in Italia, capace con le sue rime auto ironiche e taglienti di descrivere la nostra società e di arrivare al cuore di milioni di fan. Jesto ha più di 95 mila follower su Instagram, più di 87 mila su Facebook, milioni di ascolti su Spotify e Youtube.





«In questo disco ho fuso l’eredità musicale di mio padre con il rap, la trap con il cantautorato, l’elettronica con la musica popolare. Ho guardato al futuro onorando il passato. Da qui parte la mia rivoluzione, sono qui perché ho una missione: svegliare l’Italia» Jesto.

Un disco che vuole stupire per la complessità, per la ricerca musicale che spazia dal rap d’Oltreoceano al cantautorato nostrano e per la peculiarità con cui tratta i temi sociali.

Jesto nasce a Roma, classe 1984, figlio della annunciatrice televisiva Teresa Piazza e di Stefano Rosso, cantautore rivoluzionario della scena romana degli anni ’70, di cui ha preso in eredità il carattere e la poesia. Nel 2002 si mette in mostra con un EP dal titolo “Coming Soon”, vince la categoria emergenti nell’edizione del Da Bomb e per tre anni sfoggia le sue doti di freestyler nelle edizioni del 2TheBeat. Escono innumerevoli singoli e mixtape.

Il suo ultimo album si intitola “Justin”, il quarto in studio, uscito ad aprile 2016. Sono seguiti una serie di singoli che lo hanno consacrato artista poliedrico, capace di passare dalla profondità di “Crescendo”, alla scanzonata “Broccolo”, tenendo sempre alto l’interesse verso la sua vulcanica creatività.