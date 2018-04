Incontri d’Autore con Marco Ongaro da “O chi o a cà toa”. Sabato 21 aprile ore 20.00 – Fezzano di Portovenere – Spezia

Sabato 21 aprile 2018, nuovo appuntamento con le serate di “Incontri d’autore” con degustazione al ristorante “O chi o a cà toa” di Fezzano (Via Paita 6, Porto Venere, SP, Menu degustazione a Km zero, bevande incluse e concerto €35,00).

Protagonista Marco Ongaro, cantautore, poeta e scrittore italiano, nonché autore teatrale e librettista d’opera.

Marco Ongaro debutta nell’ambito della canzone d’autore nel 1987 vincendo il Premio Tenco per la Migliore Opera Prima. Spazia in seguito dalla canzone alla drammaturgia, dalla letteratura all’opera lirica. Scrive per la rivista IDEM, collabora col Teatro Stabile e con il Circolo dei Lettori di Verona, producendo corsi, conferenze-spettacolo e reading.

L’ultimo album come cantautore, Canzoni per adulti, vince il Premio Lunezia Canzone d’Autore 2011, il Premio Lo Cascio 2011 ed entra nei finalisti del Premio Tenco come miglior album dell’anno. Come drammaturgo si distingue per la realizzazione de L’alba delle libertà – Riflessione teatrale sulla Costituzione per l’Università degli Studi di Verona, premiato con la medaglia della Presidenza della Repubblica. Come librettista, Marco Ongaro debutta a Parigi nel 2007 con l’opera lirica Kiki de Montparnasse, su musica di Andrea Mannucci, e realizza con lo stesso compositore l’opera tragica Moro, ispirata alla morte di Aldo Moro, con prima a Parigi nel febbraio 2011. I libretti di entrambe le opere sono stati pubblicati sia in francese che in italiano. Nello stesso anno pubblica il saggio biografico Kiki La modella. Nel 2012 scrive per Andrea Battistoni un libretto d’opera tratto da I due gentiluomini di Verona e due melologhi poetici per il compositore contemporaneo Andrea Mannucci.

Un luogo ideale di ritrovo e di scambio culturale dove si ha il tempo per i rapporti umani e la possibilità di ascoltare una programmazione musicale del tutto originale. Un “Luogo di Resistenza Artistica” dove rispetto per le idee e libertà di espressione artistica sono il dogma.





Nel fine settimana ricco calendario di appuntamenti per gli amanti della musica e canzone d’autore.

Nel corso del pranzo o della cena, sarà possibile gustare le portate migliori del cuoco Giorgio Angelini, che vi delizierà con i suoi abbinamenti originali e la profonda cura con cui sceglie, esalta e propone i migliori sapori della cucina locale, in particolare il suo pesce. Prelibatezze e fantasie anche per la cucina vegetariana. Tutte queste sorprese culinarie saranno inoltre annaffiate a mescita dal vino della casa, un Vermentino Ligure spinato.

Giorgio Angelini è un oste vulcanico ed appassionato, che si è dato l’obbiettivo di fare innamorare della cucina i suoi avventori. Un maestro negli abbinamenti coraggiosi e affascinanti, vi accoglie con gentilezza e desiderio di farvi scoprire i segreti della sua sapienza culinaria, che spiega con entusiasmo. Lo conoscerete come uno chef, lo saluterete come un amico. Un uomo fuori dagli schemi, che sa coniugare tradizione e sperimentazione esaltando il gusto, per regalarvi una serata che non ha eguali altrove, e di cui non saprete più fare a meno!

O chi o a cà toa

Via Paita 6, Fezzano di Portovenere (SP)

info e prenotazioni anche via sms: 3284688876

Menù degustazione a sorpresa di piatti di mare e terra, un percorso gastronomico di tradizione e innovazione legato al territorio a Km zero a €35,00.

Per problemi di linea telefonica purtroppo non possiamo accettare carte di credito e/o bancomat. Grazie per la comprensione.

