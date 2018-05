En?gma diventa “Eremita”, un nuovo singolo a soli due mesi da Shardana

A soli due mesi dalla pubblicazione dell’ultimo lavoro di studio Shardana che ha debuttato nella TOP 10 FIMI degli album più venduti della settimana, peraltro unico artista senza etichetta, En?gma inarrestabile torna sulla scena con il nuovo singolo Eremita.

Disponibile negli store digitali da venerdì 27 aprile, il brano che vede la produzione di R-Most, è descritto dall’artista come “un brano emozionale”. L’atmosfera dal sapore notturno è pervasa di solitudine, dove la strofa in un crescendo di pathos passa poi al frenetico extrabeat al ritornello liberatorio e cantato, con qualche accenno finale anche di cassa dritta che dona un sapore ulteriormente originale e particolare al brano. L’MC olbiese non perde tempo e comunica di essere già al lavoro su nuovo progetto di prossima pubblicazione. Intanto prosegue il Shardana Tour 2018 assieme a Kaizén che lo sta portando nei club e nelle piazze italiane. Ecco le prossime date in continuo aggiornamento.

01.05 – Parco Fausto Noce – Olbia (OT)

04.05 – Arlecchino Show Bar – Vedano Olona (VA)

12.05 – Fabrik Music Club – Cagliari

18.05 – Monk – Roma

19.05 – Lido – Carmignano di Brenta (PD)

26.05 – Melodies Camp – Potenza Picena (MC)

27.05 – Castello Scaligero – Villafranca (VR)

22.06 – TBA – Siniscola (NU)

10.08 – Piazza Santa Caterina – Marsico Nuovo (PZ)





https://artistfirst.lnk.to/Eremita