Concerto Del Primo Maggio 2018: i 12 finalisti del contest

Cresce l’attesa per il CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO a ROMA, uno degli eventi più amati e seguiti del panorama musicale nazionale, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany.

Anche quest’anno, 3 artisti emergenti italiani avranno la possibilità di esibirsi sul palco di Piazza San Giovanni attraverso 1M NEXT, il Contest del Concertone.





Ecco i nomi dei 12 artisti che accedono alla fase live finale che si svolgerà a Roma nei giorni 19, 20 e 22 aprile 2018 presso il Felt Music Club – via degli Ausoni, 84- (evento organizzato in collaborazione con Gianni Testa):

ALTERIA – Milano

AM-OK – Roma

BLACK SNAKE MOAN – Tarquinia (VT)

EFFENBERG – Lucca

ERIO – Livorno

GIUVAZZA – Torino

LA GABBIA – Bologna

LA MUNICIPÀL – Lecce

LEVACANZE – Benevento

ROBERTA GIALLO – Bologna

TYMBRO – Roma

ZUIN – Milano

I 12 artisti finalisti sono stati scelti attraverso due fasi di preselezione: a partire dagli oltre 1000 iscritti a 1M NEXT 2018, sono stati poi inseriti nei 150 semi-finalisti votati dal pubblico del Web (peso del 30%) e dalla Giuria di Qualità (peso del 70%) composta da Massimo Bonelli (organizzatore Concerto Primo Maggio), Max Bucci (direttore artistico Rock in Roma), Massimo Cotto (autore, scrittore, giornalista, speaker Virgin Radio) – PRESIDENTE DI GIURIA, Mattia Marzi (giornalista per Rockol), Diletta Parlangeli (giornalista per Il Fatto Quotidiano, La Stampa.it e Wired Italia. Ha condotto Kudos), Marta Venturini (autrice, compositrice, arrangiatrice e produttrice artistica) à L’ESITO DETTAGLIATO DELLE VOTAZIONI È DISPONIBILE ED IN VISIONE SUL SITO www.1mnext.it

I FINALISTI di 1M NEXT 2018 si esibiranno secondo il seguente Calendario:

19 APRILE, ore 22.00

Alteria, Black Snake Moan, La Gabbia, LeVacanze

20 APRILE, ore 22.00

Am-Ok, Erio, Giuvazza, Roberta Giallo

22 APRILE, ore 22.00

Effenberg, La Municipàl, Tymbro, Zuin

Durante le serate live sarà sempre presente una Giuria di qualità scelta dall’Organizzazione a suo insindacabile giudizio. La Giuria di qualità presente durante le esibizioni dal vivo avrà il compito di scegliere i 3 artisti vincitori che si esibiranno durante il Concerto del Primo Maggio 2018.

1M NEXT 2018 è sostenuto da SIAE e NUOVO IMAIE e realizzato in partnership con Rockol, Doc Live, L’Altoparlante, iLiveMusic e con il MEI, Meeting degli indipendenti.

SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori è partner del contest 1MNext con il Premio SIAE – Primo Maggio. Il riconoscimento conferma l’attenzione costante che SIAE dedica alle nuove promesse della musica e della cultura, sostenendo così la creatività e la carriera artistica di giovani talenti.

IL NUOVOIMAIE – TROFEO 1MNext [NOVITA’ 2018] – Il contributo che NUOVOIMAIE metterà a disposizione del vincitore del contest (a seguito di assegnazione del Bando Promozione 2017) consisterà in un live tour di almeno 8 concerti da tenersi in Italia entro i 12 mesi successivi all’assegnazione del premio.

L’Altoparlante offre il premio “1Maggio Next On Air” che garantisce, al vincitore del Contest, la promozione di un singolo attraverso tutte le radio italiane, a partire dal mese di maggio 2018 o dal mese di settembre 2018.

Il MEI, invece, assegnerà il premio speciale “1Maggio MEI” che permetterà al vincitore del Contest di esibirsi sul Main Stage del MEI 2018.

Vincitori assoluti delle precedenti 3 edizioni del contest 1M NEXT sono stati i La Rua (2015), Il Geometra Mangoni (2016) e Incomprensibile FC (2017).

Ulteriori informazioni su www.primomaggio.net/1mnext