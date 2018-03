Wave MC fuori con “Non ci penso” EP, singolo e video

Disponibile in tutti gli store digitali, esce “Non ci penso” EP, il nuovo lavoro del rapper sardo Marco Piras meglio conosciuto come Wave MC. “Non ci penso” è accompagnato dall’omonimo singolo che vede la collaborazione del rapper cagliaritano Suwoha, mentre il videoclip è stato realizzato da Fabrizio Mocci e Alessio Cabras.

Il concept dell’EP “Non ci penso”, rispecchia a pieno il momento in cui è nato il nuovo lavoro di Wave MC, dopo un lungo silenzio sulla scena, un lavoro completamente nuovo rispetto alle sue precedenti produzioni. Tematiche sfrontate senza tanti giri di parole e una nuova visione del mondo, insieme a beat scelti con minuziosa attenzione che ne caratterizzano il nuovo assetto. L’album è stato registrato all’Onda Studio dallo stesso mc cagliaritano, mentre mix e master sono invece realizzati da Disma. Il progetto è sviluppato musicalmente nella ricerca di un nuovo sound che possa creare un equilibrio tra la vecchia e la nuova scuola, con un’evoluzione reale del rap senza perdere le radici dell’Hip-Hop.

All’interno dell’EP sono presenti sei tracce ispirate alle difficoltà ed alle sfide della vita, all’alternarsi di alti e bassi, ed alla presa di coscienza che ne vale sempre la pena, perché se è vero che c’è sempre il sole dopo la tempesta, presumibilmente ora il sole dell’ispirazione per Wave MC brilla più forte che mai.

Le produzioni presenti nel disco sono prevalentemente a cura di MPBeats, nome d’arte del producer salvadoregno Marvin Palacios, mentre due tracce sono affidate a Erma e Joonious Beat.

Wave MC rapper classe 80 palermitano di nascita e cagliaritano di adozione, fondatore nel 1998 della Sottobanco Produzioni, etichetta indipendente con produzioni ed organizzazione eventi. Ha pubblicato diversi lavori tra cui spiccano: il primo album ufficiale “Ibrido” nel 2006 con la partecipazione dei “La Fossa” e del gruppo storico torinese “Atipici” (Sottobanco/Halidon), un mixtape nel 2009 concepito con DJ Yaner (Men in Skratch) dal titolo “The Mixwave”, dove spiccava la collaborazione di Ruido, e “Il Bivio” EP pubblicato nel 2010 con la collaborazione di Inoki Ness. Nell’ottobre 2017 pubblica il singolo e video Tecno Rap, prodotto dallo stesso Wave MC e Anti.