Sconosciuti, Marco Greco pubblica il singolo e il video del brano vincitore del Premio de Andrè 2016

S’intitola Sconosciuti il nuovo singolo e video del cantautore romano Marco Greco, dal 6 marzo in radio e negli store digitali. Sconosciuti, brano già vincitore del Premio de Andrè 2016, racconta nella forma di una ballata intima e misteriosa la contraddizione di un amore intenso e distante. I protagonisti si cercano e s’incontrano come spinti da una forza magnetica, pulsione che colma le distanze fisiche, ma, lascia intatte quelle interiori. “Sconosciuti siamo noi come la neve e il grano distanti nel tempo e nel mondo fissiamo un punto lontano” recita il brano, come a esprimere questo senso d’inafferrabilità reciproca che rimane intatto anche all’interno di un rapporto. Il cercarsi inquieto dei due amanti è ambientato nello scenario quasi irreale di una città semivuota e percorso dal vento, mentre la trama musicale scorre su un’atmosfera sospesa e piena di fascino, dove s’intrecciano armonicamente stili diversi. Echi del primo Modugno si mescolano a un sapore mediterraneo a tratti anche etnico, tutto dosato con eleganza dall’inconfondibile mano di Fausto Mesolella nell’arrangiamento e nella produzione artistica.

Il videoclip realizzato da Adriano Natale e Daniele Fontana è stato girato tra i quartieri più suggestivi di Roma come Garbatella e Ostiense, ma, anche nelle zone del centro storico come il mercato di Campo de Fiori, Ponte Sisto e l’Isola Tiberina. Nelle immagini è ritratta una Roma invernale e misteriosa, sospesa in atmosfere inquieta che rispecchiano l’animo dei due personaggi l’uno in cerca dell’altro. Il protagonista maschile è interpretato dallo stesso Greco, mentre Maria Vera Ratti interpreta il ruolo femminile. Cameo a sorpresa l’attore Massimo Lopez che si è prestato a comparire amichevolmente nelle riprese.

Sconosciuti è il secondo singolo che farà parte del debut album del cantautore in uscita entro la fine dell’anno e prodotto, come ultimo fatica discografica, dallo stimato chitarrista, compositore e arrangiatore Fausto Mesolella, anima musicale degli Avion Travel.