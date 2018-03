PCP in concerto con Il Tram e la Luna alla Villa Fiorita

I PCP Piano Che Piove, a due anni dall’ultimo progetto discografico, pubblicano il nuovo disco di inediti “Il Tram e La Luna” disponibile in formato CD, digital download e su tutte le piattaforme di streaming, e si preparano a portarlo anche live nei club.

Venerdì 23 marzo i PCP si esibiranno a Cernusco sul Naviglio, alla Villa Fiorita (Via Miglioli, angolo via Di Vittorio, ore 21.30). La band composta dal chitarrista e autore Ruggero Marazzi, Sabrina Botti (voce) e Claudio Resentini (basso), presenterà live anche il nuovo disco “Il Tram e la Luna”, caratterizzato da una miscela di melodia, tipica della canzone d’autore, e atmosfere latin jazz.





Il disco è stato anticipato da “Tango Sbagliato” nel cui video, diretto da Emilio Pastorino, ricorre il tema del “sogno”. La vita della protagonista si snoda, infatti, tra personaggi reali e fantasticati, in un alternarsi di realtà e sogno… il tram e la luna.

“Il tram e la luna” arriva a circa due anni di distanza dal precedente “In viaggio con Alice” – apprezzato dalla critica e tra i 50 candidati al Premio Tenco come “opera prima” – e rappresenta una nuova consapevolezza, un punto di svolta nella scrittura dei testi e nella ricerca sonora, creando un elegante mix tra canzone d’autore e atmosfere swing-latin jazz. La maggior parte delle canzoni contiene riferimenti al tema del sogno, non inteso come meta ideale ma come elemento quotidiano, riempitivo degli spazi che la nostra mente crea fra un pensiero e l’altro.

“Nel disco non c’è un elemento predominante, ci sono un paio di temi più presenti di altri che sono la città e il sogno (il tram e la luna) – racconta Ruggero Marazzi – La città è il luogo dove le cose si svolgono, e quindi sfondo quasi permanente, mentre il sogno (volontario più che involontario) è presenza costante delle nostre vite, ci aiuta a costruire scenari, a smussare spigoli, a comporre e ricomporre.”

L’album è stato registrato al World Music Studio, con arrangiamenti di Pino Laudadio e Pacho Rossi, e masterizzato da Antonio La Rosa. La scelta di una produzione ‘quasi live’ e priva di suoni campionati, è voluta anche per lasciare ai suoni e alle parole il compito di trasmettere emozioni. I testi, infatti, pur trattando diversi temi, sono accomunati proprio dalla volontà di catturare sensazioni, di scattare “fotografie” della realtà, restituire l’idea di un’emozione.

Il disco ha anche una particolarità nella veste grafica: titoli e note sulla copertina e anche sulla serigrafia del cd sono scritti anche in linguaggio “braille”, così da consentire anche ai non vedent i di poterlo leggere.

La tracklist:

01. Jack

02. La bellezza e la fortuna

03. Il turno di notte

04. Acqua

05. Tango Sbagliato

06. Non è così

07. Elogio della fabula

08. Angelina

09. Salvami