Il 31 marzo al Serraglio arriva il Benefit Show dedicato a Layne Staley, Chris Cornell e Kurt Cobain.

Per l’8° anno consecutivo l’Italia ospita il benefit-show in onore di Layne Staley, carismatico cantante degli Alice in Chains scomparso nel 2002. L’evento sarà anche l’occasione per ricordare altre due icone del rock anni ’90: Kurt Cobain dei Nirvana e Chris Cornell, voce dei Soundgarden, recentemente e inaspettatamente scomparso.

Staley, Cobain e Cornell, con Eddie Vedder dei Pearl Jam furono gli artefici dell’ascesa planetaria di quel movimento che, nato nelle cantine di Seattle, sconvolse il modo di fare rock tanto da essere definito come l’ultima vera rivoluzione musicale.

Il LAYNE STALEY ITALIAN TRIBUTE 2018 – Chris Cornell & Kurt Cobain Celebration Night si terrà Sabato 31 Marzo al Serraglio di Milano (Via Gualdo Priorato 5) con inizio alle ore 21.30. Ingresso: 8€ con tessera ACSI (può essere richiesta preventivamente su www.serragliomilano.org).

Sul palco si alterneranno tre delle migliori band italiane che renderanno omaggio ad ALICE IN CHAINS e SOUNDGARDEN (Alice in the Box, da Bologna), PEARL JAM (No Habits, da Milano) e NIRVANA (Poottana Play for Money, da Milano). Un ulteriore e particolare omaggio a CHRIS CORNELL sarà poi reso da musicisti di alcune band del rock alternativo nostrano: Andrea Paglione (Shame), Simone Brigo (Blasphemere) e Alfredo Veltri (Spleen).

L’evento sarà presentato da Vera Spadini, giornalista e conduttrice di Sky Sport, nonché autrice del libro “Rewind: le due vite di Kurt Cobain”. A lei il compito di condurre una serata nella quale la musica si intreccerà con l’arte e la letteratura.

Tra gli ospiti anche Valeria Sgarella, giornalista e autrice del libro “Andy Wood: l’inventore del Grunge. Vivere e morire a Seattle prima dei Pearl Jam” e Nina Rose Barber, redattrice di Ne-Hi Stripes Musiczine Seattle nonché pittrice, che esporrà le sue opere ispirate alle icone del Grunge. Il Layne Staley & Kurt Cobain Italian Tribute 2018 è sostenuto da Alice in Chains Italia e Nirvana Italia.

Si tratta dell’unico evento ufficiale in Italia, organizzato con il patrocinio della famiglia Staley e dell’associazione LAYNE-STALEY.COM. L’evento è gemellato con l’analogo festival che si tiene ogni anno a Seattle.