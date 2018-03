Faber School Digital Manufactoring, aperta online la call di Lazio Innova

A raccolta studenti, imprenditori, maker, designer e giovani talenti dai 14 ai 35 anni.

L’Innovazione parte dai Giovani: dal 21 al 25 maggio, Spazio Attivo di Roma Casilina





Una vera e propria chiamata a raccolta per studenti, imprenditori, maker, designer tra i 14 e i 35 anni è quella lanciata online da Lazio Innova – in collaborazione con Roland DG Mid Europe srl, DWS Systems, Trotec Laser Italia, Zortrax – che offrirà a 15 giovani talenti del digital manufactoring la possibilità di formarsi e sviluppare progetti all’interno del Faber School Digital Manufactoring dal 21 al 25 maggio 2018 presso lo Spazio Attivo di Roma Casilina (Via Casilina 3T).

Le tecnologie della digital fabrication stanno rapidamente influenzando tutti i settori dell’artigianato di qualità e della manifattura in generale. Tramite l’introduzione delle più moderne tecnologie, la manifattura digitale si appresta a diventare il paradigma del futuro basato sull’idea che le imprese possano accrescere le proprie competenze facendo fruttare al meglio le proprie risorse per aumentare efficienza, produttività e competitività.

L’iniziativa è rivolta a studenti, imprenditori, maker, designer e giovani talenti, nella fascia di età 14-35 anni, che desiderano acquisire le competenze di base nei principali ambiti della fabbricazione digitale e realizzare un’idea che potrà spaziare dallo sviluppo di un prototipo, alla creazione di oggetti di design o interattivi, al riuso di oggetti di produzione industriale facilmente recuperabili, utilizzando le tecnologie e i materiali del FabLab (ossia stampanti 3D, laser da taglio, fresatrici, ecc.).

La Faber School si svolge dal 21 al 25 maggio (orario 10.00 -13.30 e 14.30 -18.00) presso il FabLab dello Spazio Attivo di Roma Casilina (in via Casilina 3/T). Dal 28 maggio all’8 giugno i partecipanti potranno eventualmente usufruire di ore supplementari.

Un’occasione ghiotta, alla quale è possibile partecipare proponendosi via mail a Lazio Innova, la società dedicata all’innovazione, al credito e allo sviluppo economico nel Lazio. La partecipazione è gratuita, i posti disponibili sono 15.

Per partecipare scrivere a: faberschool@lazioinnova.it