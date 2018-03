Donne, Maternità, Impresa. Arriva la PINK WEEK tra Arte e Business, negli Spazi Attivi di Lazio Innova

Cinquanta incontri gratuiti e aperti a tutti sul territorio regionale, per proporre idee di impresa e sostenere le donne che contribuiscono alla crescita e allo sviluppo del Lazio.

Roma, Rieti, Latina, Viterbo, Bracciano, Civitavecchia, Colleferro, Ferentino





In concomitanza con le celebrazioni della Festa della donna dell’8 marzo, Lazio Innova organizza PinkWeek, settimana di iniziative realizzate negli Spazi Attivi in collaborazione con lo Sportello Donna Forza 8.

Maternità, impresa, salute, lavoro, nuove tecnologie: protagonista della PinkWeek è l’universo femminile del mondo della produzione laziale con incontri e dibattiti con uno sguardo sulle nuove opportunità offerte dalle tecnologie digitali. L’obiettivo è costruire nuovi percorsi di crescita e innovazione nei settori del sociale, del turismo, dell’agricoltura, della sostenibilità ambientale e dell’open innovation.

Il programma propone inoltre proiezioni cinematografiche a tema per raccontare mezzo secolo di trasformazione del rapporto madre-figlio nell’Italia contemporanea.

Il 9 marzo sarà proiettata in diversi Spazi Attivi l’anteprima del film “Quando sarò bambino” che ha ricevuto il riconoscimento del Mibact ed è stato anche presentato dall’Istituto Italiano per la Cultura di Washington come unica opera nazionale nel corso del Kids Euro Festival del 2017. La pellicola, finanziata anche con il contributo della Regione Lazio, racconta sei storie ambientate in Italia dagli anni ’50 ad oggi, legate l’un l’altra attraverso un filo conduttore che sarà svelato solo nell’ultimo episodio.

Anche i corsi del FabLab saranno a disposizione di tutte coloro le quali vorranno sperimentare le opportunità offerte negli Spazi Attivi: progettazione e modellazione 3D, percorsi di prototipazione dall’idea al prodotto finito, tutorial e workshop.

Laboratori di teatro d’impresa proporranno poi dei momenti condivisi tra arte e business.

Fitto inoltre il ciclo di appuntamenti dedicati alle scuole con il Lazio Canvas Game, le FabLab School Visit e i tutorial dedicati agli studenti delle superiori del Lazio.

Per partecipare a PinkWeek consulta il calendario degli appuntamenti e iscriviti su eventbrite direttamente dal sito www.lazioinnova.it.