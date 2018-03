Da O chi o à ca toa a Fezzano di Portovenere (Spezia) doppio appuntamento: “8 marzo Festa della Donna” – “10 marzo Incontri d’Autore con Carlo Pestelli”

Giovedì 8 marzo : Festa della Donna con il 4×3

Sabato 10 marzo : Incontri d’Autore con Carlo Pestelli





Doppio appuntamento questa settimana al ristorante “O chi o a cà toa” di Fezzano (Via Paita 6, Porto Venere, SP). Giovedì 8 marzo per la Festa della Donna c’è il 4×3, solo per le signore, ogni 3 menu degustazione a Km zero (bevande incluse, €35,00) il 4 menu è in omaggio: un’occasione unica per festeggiare tra amiche in un ambiente caldo e famigliare con piatti della tradizione ligure.

Sabato 10 marzo 2018, nuovo appuntamento con le serate di “Incontri d’autore” con Carlo Pestelli, dottore di ricerca in storia della lingua, musicista e cantautore. Insegna linguistica generale alla Scuola superiore per traduttori e interpreti di Torino. Si è esibito in molti luoghi in Italia e all’estero. Ha all’attivo tre dischi e produzioni teatrali. È Cultore della materia in popular music all’Università di Torino. Menu degustazione a Km zero bevande incluse e concerto €35,00.

Il Circolo enogastronomico “O Chi o a Cà Toa” si trova a due passi dal mare, nello splendido Golfo dei Poeti, a Fezzano, nel comune di Portovenere. La cucina è contraddistinta dalla fantasia e dall’estetica dei piatti dove è il mare a farla da padrone. Le ricette proposte rivisitano alimenti legati al territorio ed alla tradizione marina e contadina di questa parte di Liguria esaltandone profumi e sapori. Il posto ideale per essere sorpresi e conquistati dalla varietà delle atmosfere, dei profumi e dai gusti della Liguria come non te lo aspetti!

Un luogo ideale di ritrovo e di scambio culturale dove si ha il tempo per i rapporti umani e la possibilità di ascoltare una programmazione musicale del tutto originale. Un “Luogo di Resistenza Artistica” dove rispetto per le idee e libertà di espressione artistica sono il dogma.

Nel fine settimana ricco calendario di appuntamenti per gli amanti della musica e canzone d’autore.

Nel corso del pranzo o della cena, sarà possibile gustare le portate migliori del cuoco Giorgio Angelini, che vi delizierà con i suoi abbinamenti originali e la profonda cura con cui sceglie, esalta e propone i migliori sapori della cucina locale, in particolare il suo pesce. Prelibatezze e fantasie anche per la cucina vegetariana. Tutte queste sorprese culinarie saranno inoltre annaffiate a mescita dal vino della casa, un Vermentino Ligure spinato.

Giorgio Angelini è un oste vulcanico ed appassionato, che si è dato l’obbiettivo di fare innamorare della cucina i suoi avventori. Un maestro negli abbinamenti coraggiosi e affascinanti, vi accoglie con gentilezza e desiderio di farvi scoprire i segreti della sua sapienza culinaria, che spiega con entusiasmo. Lo conoscerete come uno chef, lo saluterete come un amico. Un uomo fuori dagli schemi, che sa coniugare tradizione e sperimentazione esaltando il gusto, per regalarvi una serata che non ha eguali altrove, e di cui non saprete più fare a meno!

O chi o a cà toa

Via Paita 6, Fezzano di Portovenere (SP)

info e prenotazioni anche via sms: 3284688876

Menù degustazione a sorpresa di piatti di mare e terra, un percorso gastronomico di tradizione e innovazione legato al territorio a Km zero a €35,00 (bevande incluse).

Per problemi di linea telefonica purtroppo non possiamo accettare carte di credito e/o bancomat. Grazie per la comprensione.

