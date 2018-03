Cinema&Storia e Cinema&Società 2018. Al via la nuova edizione dei Progetti Scuola ABC promossi da Regione Lazio e Roma Capitale

Le eccellenze del grande schermo entrano nelle scuole di Roma e del Lazio con i protagonisti del Cinema italiano

Casa del Cinema, ore 9.30. Largo Marcello Mastroianni, 1 Roma





Dopo il successo e l’ampia partecipazione del 2017, Cinema&Storia e Cinema&Società, Progetti Scuola ABC promossi da Regione Lazio e Roma Capitale, ripartono il 6 marzo 2018 con il primo incontro che vedrà coinvolti i docenti delle scuole di Roma e del Lazio, per poi passare agli studenti con appuntamenti mirati al confronto tra i giovani e il mondo del cinema, stimolando sensibilità e criticità dell’adolescenza, ma anche dando vita a un virtuoso affaccio sull’arte cinematografica come mestiere e professione.

Un percorso ormai collaudato e a più tappe che per il 2018 porterà gli studenti a incontrare i grandi protagonisti del cinema italiano, a confrontarsi con la visione di meravigliose pellicole che hanno fatto la storia o di recente produzione, fino a cimentarsi loro stessi con delle vere e proprie “opere prime”, stimolati da alcuni dei massimi esponenti della scena: i protagonisti del mondo del cinema ma anche del sociale, con i rappresentanti delle più ampie categorie, professionalità e competenze.

A partire dalle “parole chiave” che descrivono un film e dalla sua scrittura, dopo l’incontro di approfondimento con i docenti che si svolgerà il 6 marzo presso La Casa del Cinema, Cinema&Storia e Cinema&Società proseguiranno nei mesi successivi coinvolgendo gli studenti di Roma e del Lazio.

Per Cinema&Società gli studenti avranno in visione TUTTO QUELLO CHE VUOI di Francesco Bruni (2017), CUORI PURI di Roberto De Paolis (2017), I FIGLI DELLA NOTTE di Andrea De Sica (2016), LA LA LAND di Damien Chazelle (2016) per accendere un focus specifico sull’attualità e sui contenuti della contemporaneità. Quattro storie che raccontano una società in continua evoluzione, uomini e donne che vivono cercando la bellezza nascosta dietro le difficoltà della vita, e ci rivelano un’umanità variegata e complessa, che non smette mai di sognare; quattro storie con un’attenzione profonda all’accoglienza e alla diversità che si trasforma in incontro, all’integrazione sociale e culturale. Cinema&Società prova così a sollecitare l’analisi critica e autonoma, offrendo agli allievi spunti di riflessione e possibilmente un aiuto nella costruzione di un futuro da cittadini liberi e consapevoli, muovendosi tra le pieghe del presente storico.

A fianco a Cinema&Società, torna anche nel 2018 un altro progetto d’eccezione nel Lazio, Cinema&Storia, la Storia d’Italia e non solo, attraverso il cinema e le sue immagini: un approccio inedito per proporre agli studenti delle scuole superiori un altro racconto del Novecento attraverso pellicole che hanno portato sul grande schermo sia la Storia con la S maiuscola che le piccole storie quotidiane, immagini di accurata documentazione, di poesia visionaria, di potente forza narrativa che hanno fecondato l’immaginario e formato la coscienza civile di tutti noi.

Film protagonisti di Cinema&Storia 2018 saranno PANE E CIOCCOLATA di Franco Brusati (1973), BUONGIORNO, NOTTE di Marco Bellocchio (2003), DUNKIRK di Christopher Nolan (2017). Lo spirito è quello di contribuire all’approfondimento della storia, all’interno di un “progetto in continuo movimento” che cerca di fornire, attraverso immagini e parole-chiave, analisi e strumenti di interpretazione per capire meglio quello che siamo diventati oggi e che diventeremo domani.

Per la giornata di incontro con i docenti, il 6 marzo 2018 a partire dalle 9.30 interverranno per Cinema&Società: la giornalista Laura Delli Colli con intervista a Mariano di Nardo, sceneggiatore, Luca Infascelli, sceneggiatore, Marco Spagnoli, critico cinematografico, regista, e sceneggiatore italiano, Massimo Nunzi, compositore, arrangiatore, musicologo e trombettista.

A seguire, dalle 14.00 per Cinema&Storia: Giovanni Anversa, giornalista e autore tv, modera l’incontro con Erminia Manfredi, Andrea Occhipinti, Ceo di Lucky Red, e Barbara Massimilla, psichiatra, presidente DUN-onlus ed EIDOS, Fabio Ferzetti, critico cinematografico e ideatore del progetto “100+1. Cento film e un paese l’Italia”, Umberto Gentiloni, storico e docente – La Sapienza Università di Roma, Pier Giorgio Bellocchio, attore.

Partecipano: Luciano Sovena (presidente Roma Lazio Film Commission), Cristina Priarone (direttore Roma Lazio Film Commission), Roberto Ciccutto (presidente Istituto Luce Cinecittà), Giuliana Gamba (Giornate degli Autori), Giovanna Pugliese, coordinatore Progetti Scuola ABC

Cinema&Storia e Cinema&Società sono promossi dalla Regione Lazio con Roma Capitale, nell’ambito del POR-FSE Lazio 2014 – 2020/Asse III – Istruzione e formazione/Obiettivo specifico 10.1. L’iniziativa è curata dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura con Roma Lazio Film Commission, Giornate degli Autori, Istituto Luce Cinecittà, e il sostegno della Direzione Generale Cinema del MiBACT.