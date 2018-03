Barberini con il brano Astronavi su YouTube e in radio

Oggi esce su Youtube “Astronavi”, brano estratto dall’album d’esordio omonimo (Frivola Records) della cantautrice romana Barberini (pseudonimo di Barbara Bigi), in uscita il 30 marzo.

A partire da domani, venerdì 9 marzo, “Astronavi” sarà in rotazione radiofonica: “Astronavi è l’unica vera canzone d’amore del disco – racconta Barberini-. Parla di dimensioni parallele, realtà infinite e nuove percezioni dello spazio-tempo”.





“Barberini”, album cantato in italiano, si distingue per il suo dream-pop, lisergico ed evocativo. Tra atmosfere lo-fi, riverberi e ambienti dilatati, la voce, quasi sussurrata, torna su temi ricorrenti come il tempo e lo spazio; ma anche il cinema, gli schermi, la tecnologia. Il disco, figlio dei nostri giorni, è fatto di immagini: istantanee su mondi diversi, a volte vicini e terreni, a volte lontani o surreali. Che convivono in un unico universo fatto di grandi domande e piccole cose.

Barberini è nata e cresciuta a Roma. Da piccola prende lezioni di pianoforte, poi smette e ricomincia 15 anni dopo con l’idea di scrivere canzoni. Dal 2007, vive tra Roma, Parigi e Amburgo. Nel 2015 torna stabilmente a Roma e decide di scrivere in italiano dopo l’incontro con l’amico e cantautore Marco Catani (Carpacho!). Tre anni dopo pubblica il suo disco di esordio, arrangiato e prodotto da Filippo Dr Panìco.