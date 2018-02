Voce e violoncello: Simona Colonna tra folk e world music

La musicista e cantante piemontese presenterà il nuovo album “Folli e Folletti” sabato 3 marzo nell’auditorium di via Fratelli Zoia 89: un viaggio in musica nella sua terra d’origine tra storie, tradizioni e racconti fantastici.

MILANO – “Folli e Folletti” è il nuovo lavoro discografico che Simona Colonna, musicista e cantante perfettamente a suo agio nei territori della world music, del folk e del jazz, presenterà sabato 3 marzo allo Spazio Teatro 89 di Milano (inizio live ore 21.30; ingresso 10-13 euro). Sono quindici i brani – in italiano e in piemontese – che compongono l’album e che Simona proporrà al pubblico dell’auditorium di via Fratelli Zoia 89, accompagnata dal suono del suo violoncello: «Attraverso la mia voce e sostenuta da Chisciotte, il nome che ho dato al mio strumento, racconto la musica, le storie e le tradizioni della terra dalla quale provengo, il Roero, la provincia di Cuneo e il Piemonte». Le canzoni sono il “canale” che l’artista piemontese utilizza per raccontare le sue emozioni attraverso la vita e i destini delle sue creature, a volte fantastiche a volte reali.





Musicista e cantante, Simona Colonna si è diplomata in giovanissima età in flauto traverso e violoncello nei Conservatori di Cuneo e Torino. Al lavoro di docente affianca un’intensa attività concertistica e, nel corso della sua carriera, ha collaborato con artisti del calibro di Peppe Servillo, Enrico Rava, Stefano Bollani, Roberto Gatto, Marco Brioschi, Mauro Negri, Barbara Casini, Franco Fabbrini, Enzo Favata, Daniele Di Bonaventura, Javier Girotto, Maurizio Giammarco, Mauro Grossi, gli Aires Tango, Danilo Rea, Stefano Cantini, Riccardo Fioravanti e i Pollock Project.

Nel suo ricco bagaglio di esperienze non mancano neppure collaborazioni in ambito teatrale, in particolare con il Teatro Stabile e il Teatro Ragazzi di Torino.

Tra i tanti attestati sin qui ottenuti spicca quello del 2012, quando Simona è stata finalista al premio “Andrea Parodi” di Cagliari, aggiudicandosi i riconoscimenti come miglior arrangiamento, migliore interpretazione del brano “Brigante stella” e migliore artista del concorso. Nel 2016 è stata, inoltre, selezionata dal Cirque du Soleil come cantante solista e violoncellista per lo spettacolo “Alis”: con la formazione Le Cirque with the World’s Top Performers è stata impegnata in un tour in tutta Italia.

SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, Milano

Tel: 02-40914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org

Biglietti: intero 13 euro; ridotto 10 euro (under 25, over 65, convenzioni)