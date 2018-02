THE JIMI HENDRIX REVOLUTION debutta al Teatro della Luna

THE JIMI HENDRIX REVOLUTION – la religione elettrica, è lo spettacolo dedicato all’intera storia di Jimi Hendrix in programma il 23 marzo 2018 al Teatro della Luna di Milano. I biglietti sono in vendita nel circuito TicketOne (prezzi a partire da 17€) : www.ticketone.it

The Jimi Hendrix Revolution, organizzato dall’agenzia di produzione e management We4Show – a new concept for the show, è un viaggio appassionante attraverso le parole, le note e i colori del chitarrista che ha rivoluzionato il mondo della sei corde e del rock.





Uno spettacolo musicale coinvolgente, corredato da dipinti e da brevi racconti che inquadrano i pensieri e l’arte di questo straordinario personaggio. Una band trascinante, un pittore di fama, un celebre sceneggiatore e fumettista in veste di narratore. Il tutto musicalmente introdotto dai giovani studenti della Rock Guitar Academy di Donato Begotti. Uno spettacolo tutto dedicato al chitarrista di Seattle, non un semplice concerto, ma un’esperienza musicale in cui diverse forme d’arte si miscelano per raccontare l’indimenticabile genio di Jimi Hendrix.

Sul palco salirà uno straordinario trio formato da: Andrea Cervetto, voce e chitarra, (noto frontman, componente del Mito New Trolls e scelto da Brian May per il musical We Will Rock You), Alex “Polipo” Polifrone alla batteria (il Mito New Trolls, Loredana Berté, Enrico Ruggeri, We Will Rock You), e il talentuoso Fausto Ciàpica, basso e voce.

La band interpreta magistralmente l’intramontabile repertorio di The Jimi Hendrix Experience, illustrato dalle scenografie e dalle tele del pittore di fama Franco Ori, che dipingerà dal vivo durante lo show, realizzando un imponente ritratto del chitarrista di Seattle. Il tutto amalgamato dagli interventi del celebre sceneggiatore e fumettista Giancarlo Berardi (creatore delle serie Ken Parker e Julia), qui eccezionalmente in veste di narratore, curatore dei testi e regista.

Alla serata parteciperanno i migliori allievi della Rock Guitar Academy che si esibiranno con alcune “variazioni sul tema” hendrixiano, spaziando dal rock al blues, conducendo sin dall’inizio gli spettatori in una full immersion nella musica di chitarristi di quel periodo. La Rock Guitar Academy, fondata da Donato Begotti, è la prima Accademia in Europa specializzata nell’insegnamento della chitarra Rock.

Uno spettacolo affascinante, originale e unico nel suo genere, pensato non solo per gli appassionati di chitarra e di Jimi Hendrix, ma per tutti gli amanti della musica e per chi vorrebbe conoscerlo meglio.