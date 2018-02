“Le cose importanti non sono cose…” ecco cosa ci canta PDF-Paolo Di Frenna, facendo suo un vecchio adagio che mai come oggi risulta calzante.

La canzone è “Le Cose Importanti” tratta da “Ladro D’Ossigeno” ,il disco di debutto del poeta cantante Di Frenna.

Ora disponibile il suo videoclip, molte immagini d’effetto per un brano che vuole farci riflettere su noi stessi e sulla nostra società.

GURADA IL VIDEO