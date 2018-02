Il piano di Miguel Rodríguez dal vivo all’Elegance Cafè

Miguel Rodríguez è uno tra i pianisti Jazz più richiesti in Europa. Originario di Madrid, risiede da più di dieci anni in Olanda, dove ha terminato i suoi studi presso il conservatorio di Amsterdam e si è affermato a livello internazionale suonando con musicisti del calibro di Bradford Marsalis, Terell Stafford, Willie Jones III, Donald Harrison, Eddie Henderson. Perfezionatosi a New York, studiando con Aaron Goldberg, David Kikoski e Kenny Werner, Rodríguez è uno dei protagonisti della scena musicale olandese e si esibisce regolarmente nei più importanti festival in Europa, Asia e Sud America. L’artista riscopre il sound del piano trio nel suo aspetto più coinvolgente, ispirato da un linguaggio pianistico travolgente come quello di Oscar Peterson e del più moderno Aaron Goldberg. Il trio di Rodríguez propone una selezione di nuove composizioni ed arrangiamenti inediti caratterizzati da uno swing energico ed elegante, che cattura l’attenzione e la partecipazione del pubblico. Una musica divertente da ascoltare, un perfetto connubio tra virtuosismo, melodia e groove.

Sul palco Miguel Rodríguez (piano), Francesco De Rubeis (batteria) e Luciano Poli (contrabbasso).

Giovedì 1 marzo

Ore 21.30

Elegance Cafè Jazz Club

Via Francesco Carletti, 5 – Roma

Ingresso Euro 15 (concerto e prima consumazione)

Infoline + 39 06 57284458