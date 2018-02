A WeGIL per ‘In grande stile – i fumetti di Repubblica XL’ Ratigher racconta la rivoluzione di Coconino Press–Fandango

8 febbraio, ore 18.00, WeGIL – Largo Ascianghi 5, Roma

Evento ad ingresso gratuito





Dopo una partenza con quasi mille presenze registrate, la mostra In grande stile dedicata al meglio del fumetto italiano intercettato da Repubblica XL dal 2005 al 2013, prosegue con ospiti e workshop in quello che negli ultimi mesi si è affermato come hub culturale d’eccellenza della capitale: WeGIL, nato grazie alla Regione Lazio con Artbonus e gestito da LAZIOcrea.

Insieme alla mostra con le opere di Zerocalcare, Davide Toffolo, Francesca Ghermandi, Tuono Pettinato, Massimo Giacon, Leo Ortolani, Diavù, AlePOP, Maicol & Mirco, Squaz, Ale Giorgini, Dr. Pira, Ratigher, Pino Creanza, Giuseppe Camuncoli, Alberto Ponticelli, Gianluca Costantini, Onofrio Catacchio, Francesco Cattani, Stefano Zattera, Marco Corona, Hurricane, Nicoz, Elena Rapa, Sergio Ponchione e Alberto Corradi In grande stile i fumetti di Repubblica XL offrirà workshop e incontri dedicati alle buone pratiche, tra produzione artistica ed editoria, a partire dall’appuntamento dell’8 febbraio in cui Ratigher, autore nato con l’autoproduzione, racconterà la sua nuova esperienza di direttore editoriale di Coconino Press – Fandango e la sua “rivoluzione”.

Fondata nel 2000 da Igort e Carlo Barbieri, prende il nome dalla contea in cui è ambientato Krazy Kat di George Herriman, uno dei primi capolavori del fumetto.

Nel 2009 è entrata a far parte del gruppo Fandango.

Nei suoi primi vent’anni di vita ha cambiato la percezione del fumetto nel nostro paese, tenendo a battesimo i più grandi nomi italiani e pubblicando per prima gli autori internazionali destinati a diventare maestri.

Mai accomodante, coraggiosa nelle scelte perché solida sulle gambe delle grandi storie che offre, il compito di Coconino è portare ai lettori ciò che ancora non si aspettano: fumetti che espandono la grammatica del racconto, naturalmente calati nelle più feconde ricerche artistiche di questi anni.

Coconino mette sempre al primo posto le Storie.

Incubatore a vocazione artistica e inclusiva, attento alle eccellenze italiane in ogni loro declinazione, WeGIL fino al 2 aprile si trasformerà in inedita casa del fumetto, raccogliendo esperienze e visioni per supportare le esperienze del territorio, secondo una visione più ampia che negli ultimi anni ha portato disegnatori e fumettisti a trovare nel Lazio terreno fertile e accogliente.

In grande stile si svolgerà fino al 2 aprile 2018, a WEGIL (Largo Ascianghi 5, Roma) l’hub culturale di Trastevere aperto grazie alla Regione Lazio, con Artbonus, e gestito da LAZIOcrea, con il contributo di Arsial, per quanto riguarda gli eventi eno-gastronomici.

Si ringraziano il Progetto ABC Arte Bellezza Cultura e ATCL.

Ingresso all’evento gratuito, ingresso alla mostra ‘In grande stile’ 6 euro, 4 euro ridotto per ragazzi dai 19 ai 26 anni e per gli anziani over 65; under 18: ingresso gratuito.

WEGIL – www.wegil.it – Info e prenotazioni: info@wegil.it