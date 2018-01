Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo con il brano Il Segreto del Tempo

ROBY FACCHINETTI e RICCARDO FOGLI per la prima volta in gara insieme alla 68° edizione del Festival di Sanremo nella sezione Campioni con il brano “IL SEGRETO DEL TEMPO” (Sony Music) scritto da Pacifico insieme a Roby Facchinetti.

A dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo per ROBY FACCHINETTI e RICCARDO FOGLI sarà il Maestro Danilo Ballo.





Il brano sarà contenuto in “INSIEME” – Special Edition, la speciale riedizione dell’album “INSIEME” che uscirà il 9 febbraio in tutti i negozi e negli store digitali.

«Siamo veramente grati a Claudio Baglioni per averci tanto fortemente voluto nel cast del suo Festival di Sanremo – raccontano Roby e Riccardo – e ci sentiamo orgogliosi di poter tornare su quel palcoscenico che ha già regalato momenti decisivi alle nostre vite immerse nella musica. Siamo anche certi che all’Ariston la nostra canzone confermerà a tutti la forza del progetto “Insieme”: svelandone un’ulteriore anima e sottolineando una volta di più il complesso e raffinato lavoro che ci ha portati a questo disco in due, punto di partenza per nuovi, magnifici orizzonti musicali».

Questa la tracklist di “INSIEME” – Special Edition:

1. Il segreto del tempo (Facchinetti-Pacifico)

2. Strade (Facchinetti-Negrini)

3. Per salvarti basta un amico (Facchinetti-Bonomo)

4. Le donne ci conoscono (Facchinetti-Negrini)

5. Il ritorno delle rondini (Facchinetti-Fogli)

6. Notte a sorpresa (Facchinetti-Negrini, cover del brano inciso dai Pooh nel 1979)

7. Inseguendo la mia vita (Facchinetti-D’Orazio)

8. Arianna (Facchinetti-D’Orazio)

9. Prima rosa della vita (Facchinetti-Negrini)

10. Storie di tutti i giorni (Fabrizio-Fogli-Morra, cover del brano inciso da Riccardo Fogli nel 1982)

11. In silenzio (Facchinetti-Negrini, cover del brano inciso dai Pooh nel 1968)

12. E vanno via (Facchinetti-Negrini)

Ad aprile Roby e Riccardo saranno in concerto a Milano e Roma con “INSIEME IN TOUR”: il 7 aprile al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 9 aprile al Pala Lottomatica di Roma.

I biglietti per le date dell’ “INSIEME IN TOUR” sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita e prevendite abituali (per info: www.fepgroup.it).

RTL 102.5 è la radio media partner di “INSIEME IN TOUR”.