Marco Greco, l’ultima scoperta di Fausto Mesolella debutta con Tutta Mora

Tutta Mora è il titolo del nuovo singolo del cantautore romano Marco Greco, da martedì 16 gennaio in radio e negli store. Il singolo che anticipa l’album in uscita a marzo è il primo capitolo discografico confezionato dall’artista, ultima scoperta del Maestro Fausto Mesolella prima della prematura scomparsa.

Marco, che raccoglie l’eredità del cantautorato classico italiano come Modugno o Dalla, è stato vincitore dell’edizione 2016 del “Premio Fabrizio De Andrè” e proprio in quell’occasione conosce, in veste di giurato, lo stimato chitarrista, compositore e arrangiatore Fausto Mesolella, anima musicale degli Avion Travel. Mesolella, che subito intuisce lo spessore cantautorale di Greco, decide di produrre il suo prossimo disco, impegno che concluderà con dedizione fino alla fine.

Tutta Mora è il racconto ritmico di un amore frizzante, ambientato in una piccola città che sbircia, bisbiglia, desidera e invidia. Tutto è travolgente, intenso e spettinato, fino a quando arriva la complessità dei sentimenti e la difficoltà di ogni storia umana, dove le ferite del passato diventano le paure e le fragilità del presente. Tutto questo racchiuso nel sorriso e nella leggerezza di una rumba dal sapore mediterraneo.

Il singolo è accompagnato dal videoclip con la regia di Adriano Natale. Le riprese sono ambientate tra i colorati vicoli del quartiere Trastevere a Roma, tra una sosta al bar con gli amici e la performance live del protagonista, il video si conclude con il balletto della “bella mora” nella celebre piazza Santa Maria in Trastevere.