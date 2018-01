LEGGERE di Steve Mc Curry. Prorogata fino al 28 Gennaio 2018

Dopo il successo di presenze nel mese di dicembre negli spazi di WeGIL la mostra LEGGERE del fotografo americano Steve Mc Curry verrà prorogata fino al 28 gennaio 2018.

LEGGERE, l’emozionante raccolta a tema di uno dei più grandi fotografi dei nostri tempi, l’americano Steve McCurry è una mostra unica fatta di meravigliosi scatti realizzati in ogni angolo del mondo, ed è stata scelta per aprire la programmazione di WEGIL, il nuovo hub culturale, restituito alla città dopo anni di chiusura, grazie alla Regione Lazio e inaugurato a dicembre.





Steve McCurry è uno dei fotografi più amati in Italia, le sue mostre attirano ogni anno migliaia di visitatori e in oltre quarant’anni di attività ha scattato alcune delle foto più iconiche di sempre. Le coinvolgenti immagini di McCurry ritraggono qui un atto umano e intimo, un tributo unico all’universalità della conoscenza e un omaggio inedito alla parola scritta.

“Leggere” di Steve Mc Curry rende omaggio all’atto della lettura, raccogliendo per la prima volta una selezione di 40 scatti che ha per protagonisti i lettori. Lettori provenienti da ogni angolo del pianeta: zone di guerra, strade isolate, angoli della città o della propria casa.

Un viaggio senza limite d’età, di cittadinanza e di genere nella passione per la lettura, dall’Oriente all’Europa, inserito all’interno di un vero e proprio nuovo hub culturale, punto di riferimento per la nascita e lo sviluppo della creatività, della riscoperta delle eccellenze culturali, turistiche e, grazie alla collaborazione con Arsial, enogastronomiche del Lazio.

Lo storico palazzo di Trastevere, concepito dall’architetto Moretti è stato ripensato utilizzando i criteri dell’innovazione e della modernità. La riapertura dell’edificio, la cui gestione è stata affidata alla società regionale LAZIOcrea, è stata resa possibile anche grazie all’opportunità offerta da “Art Bonus”, il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo.

Uno spazio culturale polivalente e creativo, uno spazio nuovo dal cuore antico.

WeGil

Largo Ascianghi 5, Roma

Tutti i giorni dal Lunedì alla Domenica dalle 10,00 alle 19,00

Costo: Euro 8,00 biglietto intero; Euro 5,00 biglietto ridotto per ragazzi dai 19 ai 26 anni e per gli anziani over 65; under 18 e disabili: ingresso gratuito.

Info: 06. 51681900 – www.wegil.it