Il Piemonte sbarca a Roma con gli Amemanera

Roma – Dopo aver fatto conoscere la cultura piemontese in varie capitali europee, gli Amemanera (traduzione “a modo mio”) approdano a Roma, in una serata evento in cui si potrà ascoltare musica tradizionale piemontese, associata alla degustazione di vini tipici della terra sabauda (spaziando tra dolcetto, barbera, barolo…).





L’anello di congiunzione tra tutte queste location e culture così diverse è paradossalmente la lingua: quella piemontese; perché il linguaggio con cui si esprimono gli Amemanera è universale, è un sound d’oltreoceano ricco di commistioni e contaminazioni che si mescolano passando dal latin, al jazz, al rock, al pop fino al prog, creando un “genere” nuovo, internazionale, trasversalmente comprensibile.

Gli Amemanera (sottotitolo: “Musica dalle radici”) si esibiranno in trio acustico: Marica Canavese voce e chitarra acustica, Marco Soria chitarra acustica e voce, Giorgio Boffa contrabbasso e saranno protagonisti della serata di venerdì 26 gennaio presso Antica Stamperia Rubattino (Via Rubattino 1 Testaccio). Dalle 20,30 inizio degustazione vini piemontesi, a seguire concerto Amemanera.

