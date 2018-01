Colonnelli: Come Dio Comanda è il nuovo singolo

In esclusiva dal 12 gennaio 2018, per il magazine RockGarage, è uscito il video “Come Dio Comanda” dei Colonnelli, thrash metal band toscana. Il nuovo singolo (dopo “Festa Mesta” cover Marlene Kuntz a luglio 2017) anticipa l’uscita il 23 febbraio del nuovo e secondo album “Come Dio Comanda – Canzoni di Sangue ad Alti Ottani”, distribuito e promosso da (R)esisto.

E’ proprio il brano che da titolo al secondo full length dei Colonnelli ad essere stato scelto come secondo singolo per Come Dio Comanda – Canzoni di Sangue ad Alti ottani. Preceduto di qualche mese dalla cover di Festa Mesta, rivisitazione Motorheadiana del celebre brano dei Marlene kuntz, valso ai Colonnelli ottima pubblicità grazie a complimenti e condivisione degli stessi Marlene dai loro canali ufficiali. Potrebbe svolgere la stessa funzione che Creeping Death ebbe su Ride the Lightning, una canzone di vendette bibliche e sanguinarie, in questo caso meno esplicita e narrativa rispetto al capolavoro dei Metallica.





I Colonnelli si formano nel 2012 nella provincia di Grosseto, e con una formazione che vede come unico elemento stabile il Cantante/Chitarrista Leo Colonnelli, auto producono il loro primo EP ”Circo Massacro”. Il disco, che unisce sonorità riconducibili al thrash metal ,viene unito al cantato in Italiano, creando un sound molto lontano dal genere a cui fanno riferimento. Nel 2013 decidono di firmare con la (R)esisto Distribuzione, casa discografica di Ferrara, con la quale producono due singoli, “Masticacuore” e “Combustione Interna”. Entrambi i singoli si piazzano nelle classifiche del M.E.I. / Indie Music Like dei brani più trasmessi dalle radio indipendenti Italiane rimanendoci per diverse settimane. Nel frattempo il trio Grossetano si fa notare suonando spesso nel loro territorio, grazie ad esibizioni live molto energiche. A fine 2014 la band inizia a preparare il primo full lenght, cambiando formazione definitivamente e avvalendosi degli ottimi Bernardo Grillo alla Batteria, e Andrea Deckard al Basso. Il 18 dicembre 2015 esce in CD ed in tutti i negozi digitali il nuovo ed atteso album “Verrà La Morte E Avrà I Tuoi Occhi”, distribuito e promosso da (R)esisto. Partono così una serie di concerti volti alla promozione dell’album, sia in territorio nostrano che in giro per tutta la penisola. Nel Marzo del 2016 i tre tengono un ottimo concerto come supporter a Bologna in apertura degli storici IN.SI.DIA, mentre a Maggio entrano tra le 8 band finaliste per il Wacken Open Air Festival. Sempre nei primi mesi del 2016 la band realizza il video di un nuovo singolo, “Il Boccone Amaro”, brano che apre l’album “Verrà La morte e avrà i tuoi occhi”. In questo periodo vengono rilasciate all’incirca quaranta recensioni dove la band viene elogiata praticamente da tutte le fanzine d’Italia per il loro esordio, tanto che qualcuno griderà al capolavoro dopo aver ascoltato il loro disco. In estate iniziano subito a lavorare a nuovo materiale, concentrandosi per un anno intero alla scrittura e alla registrazione di un nuovo album. Il nuovo lavoro prende forma a metà del 2017 sotto il nome di “Come Dio Comanda / Canzoni di Sangue ad Alti Ottani”. Il nuovo disco comprende 10 tracce, tra queste una rivisitazione completa del brano “Festa Mesta” della storica band Cuneese Marlene Kuntz, da sempre gruppo di riferimento per i tre. Del singolo Festa Mesta viene realizzato un omonimo video lanciato in rete in piena estate, che riscuote un ottimo successo tanto che gli stessi Marlene Kuntz venendone a conoscenza decideranno di pubblicarlo sulla loro pagina ufficiale, complimentandosi con la band. Ad ottobre viene rilasciata la data di pubblicazione di Come Dio Comanda, secondo full lenght dei Colonnelli, previsto per il 23 Febbraio 2018.