Carnevale di Roma con DJ Luis Martinez alla Città Dell’Altra Economia

Il CAE in collaborazione con Ceres, AGM e RUST, negli spazi adiacenti al Macro Testaccio, ospiterà la seconda edizione del Carnevale di Roma: l’appuntamento ormai cult che celebra il Carnevale della Capitale. Un happening e un party unico nel suo genere che sta raccogliendo sempre più adesioni dal pubblico. Il programma dell’evento prevede vari DJ set alternati nella Rust Room e nell’AGM Room per ballare tutta la notte. Dal super ospite Luis Martinez, DJ e produttore di origini colombiane che propone una selezione di house e tech house, per passare ai resident di RUST James my & Criss, ma, anche Marta Taddei, b2b e Fabrizio Placidi. In consolle anche la squadra di AGM con Discount, Lecaner, Esox, Jammie, Alice & the Monster che proporranno le migliori selezioni indie electro rock, hip hop e tropical bass (le serate AGM riprendono da lunedì 5 febbraio al Quirinetta per tutte le settimane con il consueto format).

Giostre e trampolieri animeranno la serata, in un’atmosfera unica e surrealista. Un party in maschera, per coloro che vogliono uscire fuori dagli schemi classici del club, cercando situazioni alternative e diventando protagonisti dell’evento stesso.

Protagonista indiscussa dell’evento sarà la musica, proposta in due sale grazie ad un’accurata selezione di alcuni tra i migliori party romani in circolazione e una guest internazionale che sveleremo nei prossimi giorni, con un impianto che sprigiona fino a 10.000 watt di potenza.

Una manifestazione di oltre otto ore dalle 22 fino alle prime luci dell’alba, che coinvolgerà tante realtà e sarà espressione del mondo underground della Capitale. Scenografie mirabolanti, video mapping, rappresentazioni artistiche, moda, street art, market e street food, circo, giocolieri, trampolieri, fluo make up corner e cocktail bar completeranno un evento arrivato alla sua definitiva consacrazione.

La venue in cui si svolgerà il Carnevale di Roma è una location suggestiva che si trova nel complesso ottocentesco dell’ex-Mattatoio, in un’area della città che in questi ultimi anni sempre più si è caratterizzata per la ricchezza di manifestazioni culturali ed eventi artistici rivolti in particolare a un pubblico giovane. I suoi spazi fanno parte di un complesso che è oggi al centro di un piano di riqualificazione volto a conferirgli una forte e incisiva vocazione a polo di ricerca e produzione artistica e culturale.

Le serate AGM riprendono da lunedì 5 febbraio al Quirinetta per tutte le settimane con il consueto programma.

Sabato 10 febbraio

dalle ore 23:00 alle ore 6:30

Città Dell’Altra Economia

Largo Dino Frisullo, Roma

Ingresso Euro 15

Infoline 3288640362