Scapigliati pubblica “Non conta niente”, il primo singolo tra rock e pop

“Non conta niente” è il titolo del primo singolo del cantautore Scapigliati. Al secolo Tiziano Scapigliati, musicista romano classe 1993, presenta il suo primo lavoro tra la melodia del pop e l’energia del rock. Attivo nella Capitale tra musica dal vivo e contest per emergenti, ha deciso con questo singolo di inaugurare la sua carriera discografica.

“Non conta niente” è una canzone ispirata alla necessità di divertirsi quando si è insieme senza promesse o doveri. Vivere giorno dopo giorno quello che viene senza chiedere e lasciandosi scivolare tra le risate e il divertimento. Anche quando si è seri, tutto quello che serve è divertirsi. Una canzone composta chitarra e voce, ma, pensata per saltare sul palco in concerto, con un ritmo crescente, che apre a uno special corale dalla vena energica Una chitarra acustica battente, la struttura elettronica del brano e la batteria serrata fanno di questo singolo un pezzo piacevole e spensierato.

Il videoclip diretto da Daniele Barletta è stato girato a Roma e dintorni utilizzando tre location diverse: Spinaceto, Fiumicino e il quartiere Eur. Nelle immagini si mette in risalto il contrasto tra le scene playback e le scene story. Utilizzando dei colori caldi che ricordano il Messico per la storia e un contrasto di colori più scuri tendente al petrolio nelle scene playback underground. La sceneggiatura vuole mettere in risalto sia il significato del testo, sia riequilibrarlo da un lato significativo. La scelta delle location richiama anche una delle caratteristiche dell’artista: un ragazzo di periferia semplice con una personalità estroversa, dove la giacca dal colore giallo acceso contrasta con lo scenario diventandone proprio il simbolo.

Scapigliati sta lavorando ora ad un nuovo progetto per un EP di prossima pubblicazione, la musica e la scrittura di testi sono le sue libertà.