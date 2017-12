Mazinga Z “professore” per un giorno grazie a “La Città Incantata”

Il 4 dicembre al Cinema Quattro Fontane di Roma, Mazinga Z “salirà in cattedra” per incontrare i ragazzi degli istituti superiori di Roma e del Lazio, per l’ultimo appuntamento di “La Città Incantata”, l’iniziativa di Progetti Scuola ABC promossa da Regione Lazio e Roma Capitale che da ottobre sta proponendo ai giovani studenti uno stimolante percorso sperimentale sui fumetti, l’illustrazione, la street art, il graphic novel e il cinema d’animazione, ovvero quelle forme di comunicazione, immortali e universali, in grado di raccontare il presente e immaginare il futuro.

Un ultimo appuntamento molto speciale, quello dedicato al mito Mazinga Z, del genio creativo Gō Nagai, che in concomitanza con l’uscita sul grande schermo, vedrà la proiezione del lungometraggio Mazinga Z – Infinity diretto da Junji Shimizu e con una serie di ospiti inconsueti – Andrea Occhipinti, produttore e AD Lucky Red, Roberto Recchioni, fumettista, sceneggiatore e curatore editoriale intervistati da Steve Della Casa, critico cinematografico e conduttore radiofonico – per conoscere più da vicino il processo di creazione e la storia di un personaggio che ha segnato l’infanzia di generazioni.

Il film esce nel 45esimo anniversario dall’uscita del primo manga dedicato a un robot pilotato da un essere umano, e racconta della rinascita di Mazinga Z dopo la sconfitta del terribile Dottor Inferno.

La Città incantata s’ispira all’omonimo Meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo, una tre giorni ricca di incontri, rassegne, proiezioni e mostre, in cui disegnatori, fumettisti, street artist, storyboarder e protagonisti del cinema d’animazione di livello internazionale incontrano il pubblico per raccontare il proprio lavoro. Il Meeting si svolge a Civita di Bagnoregio, borgo di origine etrusca candidato Unesco a diventare patrimonio dell’Umanità, fonte d’ispirazione per molti artisti, tra cui il genio giapponese dell’animazione Hayao Miyazaki.

La Città Incantata è promosso dalla Regione Lazio con Roma Capitale nell’ambito del POR-FSE Lazio 2014-2020, curato dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura nell’ambito dei Progetti Scuola ABC, e che si rivolge alle scuole superiori di Roma e del Lazio. Si ringraziano Istituto Luce Cinecittà, Lucky Red, Mad Entertainment, Sergio Bonelli Editore.

4 dicembre, ore 9.30 Cinema Quattro Fontane – Via delle Quattro Fontane, 23 (Roma)