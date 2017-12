Made In Italy, il film di Luciano Ligabue dal 25 Gennaio al cinema

DAL 25 GENNAIO AL CINEMA

DOMENICO PROCACCI

presenta





con

STEFANO ACCORSI, KASIA SMUTNIAK

FAUSTO MARIA SCIARAPPA, WALTER LEONARDI,

FILIPPO DINI, ALESSIA GIULIANI,

GIANLUCA GOBBI, TOBIA DE ANGELIS

Prodotto da DOMENICO PROCACCI

Una produzione FANDANGO, ZOO APERTO, RISERVAROSSA,

EVENTIDIGITALI FILMS in collaborazione con MEDUSA FILM

Una distribuzione MEDUSA FILM

Realizzato con il sostegno della Regione Emilia – Romagna

Realizzato con il sostegno della Regione Lazio

– Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo



MADE IN ITALY

“Made in Italy” è una tormentata dichiarazione di amore verso il nostro Paese, raccontata con le parole e la musica di Luciano Ligabue, attraverso lo sguardo di Riko, un uomo onesto alle prese con una vita in cui tutto sembra essere diventato improvvisamente precario: il lavoro, il futuro, i sentimenti.

Ma se a volte rialzarsi non è facile, Riko ha scelto di non darla vinta al tempo che corre: c’è un matrimonio da difendere e riconquistare, ci sono amici su cui contare e una casa da non vendere.

Riko decide di mettersi in gioco e prendere finalmente in mano il suo destino.