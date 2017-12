“Liberi” il nuovo singolo de Le stanze di Federico

Da oggi in radio e nei digital store il nuovo singolo della band abruzzese Le stanze di Federico “Liberi”, progetto musicale prodotto da Fenix Entertainment e Gallirecords.

https://youtu.be/RmPC6A5xCr8

Conosciuti dal grande pubblico per molteplici collaborazioni come “Italiano medio”, omaggio della band al lungometraggio di Maccio Capatonda e “Quel bravo ragazzo”, brano che prende il titolo dall’omonimo film prodotto da Medusa con protagonista Luigi Luciano in arte “Herbert Ballerina”, Le stanze di Federico tornano con un vero e proprio inno alla libertà.

“Liberi – chi non desidera questo dalla vita? Libertà d’espressione, libertà di pensiero e perché no, libertà di amare; di qualsiasi forma si parli, resta sempre lo stesso obiettivo, quello che ogni essere vivente ricerca nella sua esistenza. Come vivremmo il mondo se ci liberassimo dal trucco che ci nasconde il volto?

Dalle risposte è nata “Liberi”– proseguono Le stanze di Federico – il testo, che sembrerebbe dedicato ad una lei, contrariamente è pensato e scritto per arrivare ad ogni persona che lo legge; come se ogni frase fosse dedicata a noi stessi, in un continuo confronto, cercando e ricercando il coraggio di lasciarci andare a questa vita.

Il singolo scritto dalla stessa band e prodotto artisticamente dal Maestro Umberto Iervolino (produttore che, tra tutte, vanta collaborazioni artistiche del calibro di Francesco Renga e Gianluca Grignani), è accompagnato da un videoclip diretto Marco D’Andragora per la Video Production.