Eugenio Bennato: riparte a Febbraio il Tour Teatrale di Da Che Sud E’ Sud

Riprenderà l’1 febbraio dal Teatro Puccini di FIRENZE il nuovo tour teatrale di EUGENIO BENNATO, “DA CHE SUD È SUD”, in cui presenta dal vivo il nuovo omonimo disco di inediti.

Queste le prossime date ad ora confermate, prodotte e organizzate da MusicShow International:





1 febbraio – TEATRO PUCCINI di FIRENZE;

2 febbraio – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA di ROMA;

12 aprile – TEATRO ARISTON di SANREMO.

È possibile acquistare in prevendita i biglietti per le date di Firenze e Roma su www.ticketone.it.

È disponibile nei negozi e in digitale “DA CHE SUD È SUD” (FoxBand), il nuovo disco di inediti di EUGENIO BENNATO, anticipato in radio dal singolo “NO LOGIC SONG”.

Il disco “Da che Sud è Sud” è composto da 12 brani, quasi pagine di un diario di viaggio in giro per il mondo, dall’America del Sud e del Nord all’Africa dei tamburi e delle carovane della disperazione e della speranza, al Mediterraneo degli scambi e delle barriere, all’Estremo Oriente del mistero e delle leggende.