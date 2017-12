Emma Morton & The Graces all’Elegance, quando il folk scozzese incontra la black music

Emma Morton & the Graces è l’ultimo progetto musicale della cantautrice scozzese. La collaborazione, che ha riportato Emma alle sue radici musicali, sta attirando grande interesse dai pubblici italiani ed europei per la miscela creativa che la band evoca, dal roots-rock e folk al blue eyed soul e jazz. Il sound di Emma Morton & the Graces controbilancia i toni dolci tipici dell’ereditario folk scozzese di Emma alla passione condivisa dalla band per la musica afroamericana; questo background musicale serve per raccontare confessioni di Desire, Love and Revenge. Le storie raccontate da Emma Morton in stile “Monomyth” trasformano il buio che si nasconde nella vita di ogni giorno in qualcosa di mistico e sublime.

Sul palco Emma Morton (voce), Piero Perelli (batteria) e Luca Giovacchini (chitarra).

Euro 25 (concerto e prima consumazione)

Sabato 16 dicembre

Ore 22

Elegance Cafè Jazz Club

Via Francesco Carletti, 5 – Roma

Infoline 0657284458