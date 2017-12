Cinema&Storia, Cinema&Società, al Teatro Argentina grandi ospiti per la giornata finale.

Dopo 30 ore di grande cinema e di incontri con ospiti come Veronica Pivetti, Micaela Ramazzotti, Andrea Occhipinti, Valentina Lodovini, Valentina Cornelutti, Picci Pontecorvo, Andrea Purgatori, Steve della Casa e molti altri, il 12 dicembre 2017 al Teatro Argentina si concluderanno Cinema e Storia e Cinema e Società – Progetti Scuola ABC promossi da Regione Lazio e Roma Capitale – che da settembre a dicembre hanno visto protagonisti 60 istituti superiori, 200 docenti, 400 classi, 6000 studenti provenienti da Roma, Anagni, Gaeta, Sora, Nettuno, Rieti, Frascati, Guidonia, Formia, Vignarello, Velletri, Valmontone, Palombara Sabina, Sezze, Alatri, Fiuggi, Terracina, Tivoli, Ferentino, Colleferro e Aprilia. Una mattinata aperta al pubblico per scoprire i lavori creativi dei ragazzi coinvolti, per un evento condotto da Massimiliano Bruno e che, al fianco dei giovani studenti, vedrà la speciale partecipazione della grande artista Monica Guerritore, che leggerà estratti dal Diario di Anna Frank e le incursioni artistiche di Michela Andreozzi, il gruppo musicale dei Daiana Lou e Massimiliano Vado.

Con una serie di incontri dislocati nel Lazio, esperti di cinema, grandi nomi dello spettacolo, volti noti della tv e ospiti a sorpresa, da settembre a dicembre, hanno aperto con i ragazzi un inconsueto dibattito, offrendo visioni inedite parlando di memoria, Shoah, ma anche di periferie urbane e concettuali, solitudini e adolescenza con la proiezione di Fortapàsc di Marco Risi (2008), Una volta nella vita (Les héritiers) di Marie-Castille Mention-Schaar (2014), Dunkirk di Christopher Nolan (2017), Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti (2016) e la Pazza Gioia di Paolo Virzì (2016). Cinema e Storia e Cinema Società – nel cuore della capitale come nella provincia del Lazio – si sono quindi dimostrati progetti chiave per parlare alle giovani generazioni attraverso alcuni prodotti d’eccellenza del grande schermo, mettendoli a confronto diretto con i grandi protagonisti del cinema, per leggere la Storia, aprirsi alla contemporaneità e alla società anche nelle sue dimensioni e sfaccettature globali.

Insieme agli incontri e alle visioni, i ragazzi hanno lavorato con i loro docenti in classe fino a dare vita a 68 lavori creativi e originali che verranno per la prima volta premiati e presentati in occasione dell’evento finale del 12 dicembre: una panoramica unica sulla vita e sulla percezione della nostra storia e della nostra società da parte dei cittadini del futuro, per conoscerli più da vicino e valorizzarne sentimenti e pulsioni.

Interverranno e premieranno: Nicola Zingaretti Presidente Regione Lazio, Laura Baldassarre Assessore alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, Nicola Borrelli, Direzione Generale Cinema MiBact, Roberto Cicutto Presidente di Istituto Luce-Cinecittà, Francesca Jacobone, Presidente Zètema Progetto Cultura, Remo Tagliacozzo, AD Zètema Progetto Cultura, Luciano Sovena Presidente della Roma Lazio Film Commission, Maria Cristina Priarone, Direttore Roma Lazio Film Commission, Emanuele Bevilacqua Presidente Teatro di Roma, Antonio Calbi Direttore Teatro di Roma, Fabio Ferzetti e Giuliana Gamba per Le Giornate degli Autori, Anna Rita Micheli, Presidente ATCL, Luca Fornari, AD ATCL e Giovanna Pugliese, coordinatore Progetto ABC.

Cinema&Società e Cinema&Storia sono promossi dalla Regione Lazio con Roma Capitale nell’ambito del POR-FSE Lazio 2014-2020, curato dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura nell’ambito dei Progetti Scuola ABC, con Roma LazioFilm Commission, Giornate degli Autori, Istituto Luce Cinecittà, e il sostegno della Direzione Generale Cinema del MiBACT, e che si rivolge alle scuole superiori di Roma e del Lazio. Si ringraziano Bim Distribuzione, Goon Films, Lucky Red, Rai Cinema/ 01 Distribution, Cecchi Gori Home Video.

12 dicembre 2017, ore 9.30

Teatro Argentina – Largo di Torre Argentina, 52, Roma. Ingresso gratuito.