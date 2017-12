ARIA il nuovo singolo di Erika Piras

Ha 16 anni e suona il violino da quando ne aveva appena 5. Quest’anno ha accarezzato il sogno di solcare il palco del Festival di Sanremo, raggiungendo la finale di Area Sanremo (unico concorso insieme a Sanremo Giovani che porta i giovani direttamente al Festival). Si chiama Erika Piras, vive a Massa, è per metà toscana e per metà sarda e frequenta il Liceo Musicale. Tutta la sua vita è permeata di Musica: è una polistrumentista che suona anche pianoforte e chitarra.

Erika partecipa a vari concorsi tra cui “One Camera Show”, “Castrocaro”, “Vocal War” e “Festival Show”, classificandosi sempre nelle prime posizioni. Poi la svolta avviene con l’incontro con l’autore e produttore Igor Nogarotto, patron dell’etichetta discografica SAMIGO http://www.samigo.it

Ne nasce un sodalizio che inizia con la produzione di 2 singoli che Erika presenta rispettivamente alla semifinale nazionale di Area Sanremo (passando il turno) e alla finale, dove per pochi centesimi di voto non vince e non riesce ad esibirsi davanti alla commissione RAI capitanata dal direttore artistico del Festival di Sanremo 2018 ossia Claudio Baglioni.



Igor dice di apprezzare la sua “raffinata semplicità” e al momento sono in progettazione nuovi inediti che sfoceranno nella realizzazione di un album.

Abbiamo ascoltato “ARIA” ed è un brano scritto e strutturato molto bene, dal forte impatto emozionale e siamo certi che sul palco del Festival avrebbe trovato grandi consensi. Sicuramente è una canzone legata alla tradizione italiana, ma permeata di spunti freschi e pennellate di raffinata semplicità, proprio come dice Igor di Erika (e qui si capisce che l’empatia tra autore ed interprete c’è). Lei effettivamente ha talento da vendere. La sua vocalità è molto intensa e matura per la sua giovane età (16 anni!). Ci ricorda molto la prima Pausini.

Ecco il video del singolo ARIA

(realizzato da http://www.angelovideoreporter.com)

Si ringrazia SAMIGO per le informazioni e le immagini.