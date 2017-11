Tour Music Fest 2017, i vincitori

Tutti i vincitori scelti da MOGOL, SONY, Universal, Universo, Relief

Con una serata vip che ha visto al Piper Club di Roma MOGOL, Marco Maccarini VJ e volto storico di MTV, Noemi Smorra protagonista del musical I Promessi Sposi, Dj Provenzano di M2o con Don Cash, Alien Dee, Leonardo Belleggia dai boot camp di Xfactor, Jacopo Ratini, Leonardo Metalli del TG1, i discografici Paolo Romani, Giampaolo Rosselli, la SONY… e molti altri si è conclusa ieri sera la decima edizione del Tour Music Fest – The european music contest che ha visto alternarsi sul palco per 4 ore di musica no stop le 25 migliori proposte emergenti dell’anno selezionate da tutta Italia su una rosa di 10.000 artisti.

Sul palco del Piper Club il Tour Music Fest ha offerto una panoramica attenta e intelligente sulle nuove tendenze musicali della scena, individuando ancora una volta le più originali e significative, portando all’attenzione di grande pubblico e addetti ai lavori, discografici e radio cantautori, band, original band e interpreti, ma anche rapper, dj, musicisti e musical performer.

Una vetrina unica, per un festival longevo e autorevole che dal 2007 a oggi ha individuato e lanciato, partendo dal basso e valorizzando la provincia italiana, alcune delle proposte artistiche più interessanti della scena.

Ad aggiudicarsi la vittoria della decima edizione del Tour Music Fest sono stati:

Best Songwriter, Valentina Livi

Best Singer, Alma Sabor

Best Original Band, Stain

Best Rapper, Mat Smile – Matteo Bianconcini

Best DJ, DJ the Fla

Premio Sony, Alma Sabor

Premio Sponsor for artist, Valentina Livi

Tour Europeo di concerti, Stain

Best Junior Singer, The Bonsisters

Best Drummer, Jaco – Jacopo Tini

Best Guitarist, Worm – Luca Terzi

Best Pianist, Greta Cipriani

Best Musical Performer, Maria Francesca Curti

Best Cover Band, Massive Lines

Best Baby Singer, Tracy Menga

Premio Mogol, Renza Castelli

Miglior Autore, Alberto De Luca

Premio della critica, Stain

Premio Social, Annamaria Raho

A valutare i finalisti con attenzione e decretare i vincitori una giuria d’eccellenza presieduta da uno dei massimi maestri della musica italiana, MOGOL, che ha visto i massimi esponenti del contesto musicale, radiofonico e discografico italiano tra mainstream e scena indipendente: Giampaolo Rosselli (direttore artistico), i delegati si Sony Music Italy, Roberto Casalino (Autore per Mengoni, Ferreri, Amma, Amoroso), Tony Pujia (produttore si samuele bersani), Dj Provenzano, Massimiliano Longo (direttore All Music Italia), Paolo Romani (Universal Music Group), Silvia Zazzaretta di Remixme, e gli esponenti dell’etichetta Universo (produttrice di Hit Mania Dance) e di Relief Records (etichetta Rap).

Per il decimo anno, un viaggio unico, al centro della musica emergente italiana.