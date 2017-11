Thema in radio con Accendo la Fantasia

Da giovedì 16 novembre la band milanese THEMA torna in radio con il brano “ACCENDO LA FANTASIA”, secondo singolo estratto dall’Ep “Accendi la fantasia”, attualmente disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

“Accendo la fantasia” è un brano che manifesta una forte carica esplosiva con un testo semplice e a tratti sognatore da cui emerge un bisogno di evasione e di libertà attraverso appunto la fantasia. La melodia si caratterizza per una sonorità che rivela un mix tra il genere pop, rock e musica elettronica.

Il singolo, preceduto in radio dal brano “Se ci stai”, è estratto da “Accendi la fantasia”, Ep prodotto da Vladi Tosetto e arrangiato da Massimiliano Belleno, già disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

«“Accendo la fantasia” è un vero mix tra sogno e realtà – racconta Thomas Moschen in merito al brano – fin dal primo ascolto stimola nell’ascoltatore la voglia di evadere, in un viaggio senza fine. Nato e scritto in un momento delicato realmente vissuto, è una chimera che a tratti può sembrare una semplice canzone d’amore, ma che dopo un ascolto attento, esprime un sentimento più crudo, vero. Un ultimo disperato attaccamento alla vita, accendendo la fantasia, come ultimo appiglio sfrenato».

Video del brano Se Ci Stai

THEMA è una band milanese composta da 5 musicisti: Thomas Moschen (voce, piano, chitarra acustica), Stefano Parmigiani (chitarre, voce), Raffaele Littorio (chitarre, voce), Mattia Missaglia (basso), Luca Ferrara (batteria, percussioni e voce). Il gruppo si forma nel 2013 dopo un casuale incontro in un locale dell’hinterland milanese, dove Luca e Mattia notano Thomas durante una sua esibizione. I tre decidono di formare una loro band a cui successivamente si aggiungono Stefano e Raffaele dando vita ufficialmente ai Thema. Recentemente, grazie all’incontro con i produttori Vladi Tosetto e Mamo Belleno e il manager Nicola Ferrara, hanno realizzato il loro primo Ep, dal titolo “Accendi la fantasia”, attualmente disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming. Quest’anno la band si è esibita a Riccione per la finale di “Deejay on stage 2017”, evento estivo di Radio Deejay dedicato alla scoperta dei nuovi talenti della musica italiana, e si è classificata terza al Festival Show Giovani 2017, il concorso del festival itinerante dell’estate italiana rivolto ai giovani emergenti, esibendosi lo scorso 4 settembre all’Arena di Verona.