ROY PACI & ARETUSKA Tour nei Club Italiani

Dopo il ritorno in gran stile con il nuovo disco di inediti “VALELAPENA” (Etnagigante/ArtistFirst), ROY PACI & ARETUSKA ritorneranno live per presentare dal vivo nei club delle principali città italiane il loro ultimo album e i loro più grandi successi. Partirà infatti venerdì 17 novembre dal DRUSO di Ranica (BERGAMO) il tour “VALELAPENA”, al quale si aggiunge una tappa all’ Auditorium Popolare di COSENZA, il 21 dicembre.

La dimensione del live è senza dubbio quella in cui la band dà il meglio di sé, lo testimonia la loro lunga carriera e le numerose partecipazioni in prestigiosi festival di tutto il mondo, e anche durante questo tour saranno moltissime le sorprese e l’energia che coinvolgerà il pubblico.

“Valelapena”, infatti, è un disco di grande svolta per il suono di Roy Paci & Aretuska e questo cambiamento sarà il nuovo abito anche dei live, durante il quale verranno eseguiti sia i brani del nuovo disco sia canzoni del loro repertorio riarrangiate per l’occasione e verrà dato maggiore spazio, rispetto al passato, al sound elettronico.

«Quando stavamo lavorando al disco ci siamo domandati spesso in che modo saremmo riusciti a portarlo sul palco, la resa dal vivo di un lavoro come “Valelapena” è senza dubbio una sfida, ma è una sfida stimolante. Non vediamo l’ora di incontrare il pubblico che potrà assistere a un live rinnovato nei suoni, in linea con la nuova fatica discografica, ma sempre fedele a quei principi che hanno contraddistinto la nostra carriera: alta qualità musicale, impatto sonoro identitario e tanto divertimento, sopra e sotto il palco»

ROY PACI & ARETUSKA presenteranno live il nuovo album e i loro più grandi successi durante i seguenti appuntamenti (il calendario è in continuo aggiornamento e i concerti sono una produzione Massimo Levantini per Live Nation Italia, per info: www.livenation.it):

17 NOVEMBRE al DRUSO di RANICA (BERGAMO)

18 NOVEMBRE al CAMPUS MUSIC INDUSTRY di PARMA

23 NOVEMBRE al MAGNOLIA di SEGRATE (MILANO)

30 NOVEMBRE all’HIROSHIMA MON AMOUR di TORINO

2 DICEMBRE al FAQ di GROSSETO

7 DICEMBRE alla LATTERIA MOLLOY di BRESCIA

8 DICEMBRE al LAND OF FREEDOM di LEGNANO (MILANO)

21 DICEMBRE all’AUDITORIUM POPOLARE di COSENZA

22 DICEMBRE ai CANDELAI di PALERMO

23 DICEMBRE al LAND di CATANIA

6 GENNAIO al MONK di ROMA

Le prevendite per le nuove date saranno disponibili da martedì 24 ottobre su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendite abituali.

“VALELAPENA” (Etnagigante/Artist First) è un album rinnovato nei suoni, che mantiene alta la tensione tra musica e parole e che rivela un ROY PACI più maturo, sia nello sperimentare nuovi modi di usare la voce, sia nel rinnovare il suono di una band che nasce fortemente radicata negli anni Novanta e che non ha mai smesso di evolversi musicalmente. Il disco è stato anticipato in radio dai singoli “TIRA” e “REVOLUTION”.

Questa la tracklist di “VALELAPENA”: “Makué”, “Tira”, “Destino Sudamerica”, “No Stop”, “Revolution”, “Ipocrita”, “Medicine Man”, “Beautiful Like The Sunshine”, “Valelapena” e “Augusta”.

Nato nel 1997, dalla mente vulcanica di Roy Paci, il progetto Aretuska inizia a muovere i suoi passi con un repertorio strumentale composto da cover di gruppi storici della scena ska e rocksteady, affiancate ai più conosciuti standard jazz.

È del 2001 il loro primo album “Baciamo le mani” che pone le basi per un sound che la band esporterà in tutta Italia e nel resto del mondo, e vede Roy Paci per la prima volta ricoprire il ruolo di crooner. Un potente mix di rocksteady, ska, soul, funk e melodie mediterranee, che in venti anni di attività e sei album, arriva a toccare le vette di “SuoNoGlobal” – l’album dal quale è stato estratto il singolo “Toda Joia Toda Beleza” con la partecipazione di Manu Chao – riuscendo a non perdere mai di vista la tradizione, senza rinunciare a un continuo rinnovamento.

Roy Paci & Aretuska vantano un’intensa attività live che non conosce confini e che negli anni porta la band a esibirsi con successo su piazze internazionali e palchi importantissimi come il Womad Reading Festival, il Sziget Festival in Ungheria e il Blue Frog Festival di Mumbay. Sono protagonisti anche di svariate partecipazioni a programmi televisivi, da Stasera pago io (Fiorello – Rai1) a Markette (Piero Chiambretti – La7). Nel 2006 entrano come band ufficiale nel cast della trasmissione “Zelig”, in onda su Canale 5, di cui Roy Paci è anche direttore musicale. I brani “Viva La Vida”, “Toda Joia Toda Beleza” e “Defendemos La Alegria” saranno la sigla dei tre anni di partecipazione al programma.

Dal 2011 al 2014, la band continua a calcare i palchi delle piazze italiane e dei festival europei, il sound viene rinnovato e impreziosito grazie all’introduzione dell’elettronica, a consolidare la potenza sempre espressa durante i live. Pochissimi gruppi italiani possono vantare tour così articolati e capillari e performance che riscuotono, non solo negli aficionados, sempre grandi entusiasmi.